Роман в вечном городе: Оксана Акиньшина прервала молчание и поделилась личным моментом из Рима

Данила Козловский и Оксана Акиньшина, ставшие родителями в мае этого года, впервые после рождения сына показали совместное фото. Снимком 39-летняя актриса поделилась в своём Instagram*-аккаунте, запечатлев момент отдыха в Италии.

Фото: instagram by личный аккаунт Оксаны Акиньшиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Данила Козловский и Оксана Акиньшина

Пара выбрала для прогулки Рим — на фото они запечатлены на фоне знаменитого фонтана Треви. 41-летний актёр нежно целует Оксану в бровь, а та счастливо улыбается в камеру. Подписывать публикацию Акиньшина не стала, однако поклонники тут же отреагировали на кадр.

"Вот как выглядят настоящие половинки", "Чувствуется, что Оксана наконец счастлива по-настоящему", "Красивая пара. Счастья вам!" — написали пользователи в комментариях.

Слухи о романе Козловского и Акиньшиной ходили давно — их отношения предположительно начались в 2020 году на съёмках фильма "Чернобыль". Однако лишь в начале мая этого года стало известно, что пара ждёт ребёнка, а вскоре появилась информация о рождении сына Лео.

Напомним, для Козловского этот ребёнок стал вторым — у него есть дочь Ода Валентина от предыдущих отношений с Ольгой Зуевой. У Акиньшиной трое детей от прошлых браков: сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также сын Константин и дочь Эмми от кинопродюсера Арчила Геловани.

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