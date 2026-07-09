Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё может пойти прахом: срыв гастролей в Крыму поставил певицу Славу на грань рецидива
Вьюнок не ожидал такого удара: в июле бывалые садоводы устраивают ему тёмную блокаду
Миллион способов применения: 10 бытовых задач, с которыми хлебный зажим справляется лучше профи
Долгий путь домой: зачем волонтёры проверяют мотивацию, быт и бюджет будущих хозяев животного
Дерзкий подарок станет гвоздём программы: раки в букете перевернут правила этикета
Картошка и сало вместе навсегда: хрустящий гарнир по-диканьски очарует вкусом и ароматом
Мечта о частном доме разбилась о реальность: почему автономность требует большего бюджета
Лето без риска: главный совет по покупке мяса, который вы могли пропустить
Не узнаю вас в гриме: после возвращения с соседской гендер-пати кошка Уилбур стала легендой

Звезда "Постучись в мою дверь" впервые снимется в российском кино: что известно о фильме

Кино

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин впервые примет участие в российском кинопроекте. Актёр, известный миллионам зрителей по роли Серкана Болата, получил главную роль в мелодраме "Любовь вне расписания". 

Керем Бюрсин
Фото: commons.wikimedia.org by Pedro J Pacheco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Керем Бюрсин

Съёмки картины пройдут осенью 2026 года в Стамбуле. В настоящее время создатели фильма занимаются подготовкой к производству, которое запланировано на октябрь. Премьера ленты на экранах ожидается в феврале 2027 года. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в центре истории окажутся двое людей, чьи чувства окажутся сильнее любых обстоятельств.

Бюрсин стал известен широкой публике после выхода сериала "Постучись в мою дверь" в 2020 году. Главную женскую роль в проекте сыграла актриса Ханде Эрчел. Во время съёмок сериала между артистами завязался роман. Они встречались несколько лет, однако расстались в 2022 году. Об этом рассказали представители Бюрсина.

Для актёра эта работа станет важной вехой в профессиональном пути. Имена режиссёра, российской кинокомпании и остальных участников проекта пока не раскрываются.

Ранее актёр Роман Курцын заявил, что в российском кино почти исчез жанр боевика, поскольку современные артисты не готовы к серьёзной физической подготовке и даже отказываются выполнять простые трюки, сразу прося дублёра.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Садоводство, цветоводство
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Июль на дворе, а укроп не растет? С этими приемами зелень попрет плотной стеной
Садоводство, цветоводство
Июль на дворе, а укроп не растет? С этими приемами зелень попрет плотной стеной
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир. Новости мира
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Середина июля — время защиты: чем опрыскать ботву, чтобы осенью собрать чистый урожай
Середина июля — время защиты: чем опрыскать ботву, чтобы осенью собрать чистый урожай
Последние материалы
Картошка и сало вместе навсегда: хрустящий гарнир по-диканьски очарует вкусом и ароматом
Мечта о частном доме разбилась о реальность: почему автономность требует большего бюджета
Лето без риска: главный совет по покупке мяса, который вы могли пропустить
Звезда "Постучись в мою дверь" впервые снимется в российском кино: что известно о фильме
Не узнаю вас в гриме: после возвращения с соседской гендер-пати кошка Уилбур стала легендой
Парфюмер под открытым небом: 10 растений, превращающих дачу в цветущий рай
Алсу владеет особняком на Рублёвке и резиденцией в Крыму с вертолётной площадкой: сколько стоит недвижимость певицы
Космосу готовят источник энергии, который способен работать там, где солнечный свет бессилен
Пластик проникал в ткани без преград: кимчи встало стеной на его скрытом маршруте
Стиль "на грани фола": 5 экспериментальных приемов, которые вы захотите повторить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.