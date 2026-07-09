Звезда "Постучись в мою дверь" впервые снимется в российском кино: что известно о фильме

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин впервые примет участие в российском кинопроекте. Актёр, известный миллионам зрителей по роли Серкана Болата, получил главную роль в мелодраме "Любовь вне расписания".

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro J Pacheco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Керем Бюрсин

Съёмки картины пройдут осенью 2026 года в Стамбуле. В настоящее время создатели фильма занимаются подготовкой к производству, которое запланировано на октябрь. Премьера ленты на экранах ожидается в феврале 2027 года. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в центре истории окажутся двое людей, чьи чувства окажутся сильнее любых обстоятельств.

Бюрсин стал известен широкой публике после выхода сериала "Постучись в мою дверь" в 2020 году. Главную женскую роль в проекте сыграла актриса Ханде Эрчел. Во время съёмок сериала между артистами завязался роман. Они встречались несколько лет, однако расстались в 2022 году. Об этом рассказали представители Бюрсина.

Для актёра эта работа станет важной вехой в профессиональном пути. Имена режиссёра, российской кинокомпании и остальных участников проекта пока не раскрываются.

Ранее актёр Роман Курцын заявил, что в российском кино почти исчез жанр боевика, поскольку современные артисты не готовы к серьёзной физической подготовке и даже отказываются выполнять простые трюки, сразу прося дублёра.