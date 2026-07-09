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Спорт вместо киношколы: Иван Янковский раскрыл имена людей, чья воля помогла ему в актёрстве

Кино

На Дне московского спорта актёр Иван Янковский поделился неожиданным признанием: оказывается, одним из главных источников вдохновения для него служат не киногерои, а реальные спортсмены. В числе кумиров артиста оказались хоккеист Александр Овечкин и легендарный баскетболист Коби Брайант.

Иван Янковский
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Янковский

По словам Янковского, Овечкин впечатляет его не столько спортивными достижениями, сколько характером и стальным стержнем. Актёр назвал нападающего "ролевой моделью" и признался, что берёт с него пример в работе над ролями. Особое место в его личном пантеоне героев занимает и Коби Брайант — за умение вытаскивать матчи даже с травмами.

"Меня Овечкин вдохновляет безумно. Он как ролевая модель по характеру и закалке для меня. Я очень люблю баскетбол, для меня примером был Коби Брайант. Он для меня тоже огромная ролевая модель: как он вытаскивал матчи со сломанным пальцем. Я беру многое для ролей от спортсменов", — цитирует Янковского РИА "Новости. Спорт".

Актёр подчеркнул, что спортсмены учат его дисциплине, целеустремлённости и умению не сдаваться даже в самых сложных ситуациях. Эти качества, по его мнению, незаменимы в актёрской профессии, где каждый день — это преодоление себя.

Ранее Иван Янковский признался, что мечтает поработать с режиссёром Полом Томасом Андерсоном. Тогда он назвал его "любимым режиссёром" и отметил, что хотел бы сняться в его картине.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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