Маски сброшены окончательно: конфликт с Блейк Лайвли заставил супругу Джастина Бальдони заговорить

Актёр и режиссёр Джастин Бальдони вместе с супругой Эмили впервые публично высказались о судебных разбирательствах с Блейк Лайвли.

Фото: commons.wikimedia.org by SAMHSA from Rockville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джастин Бальдони

В интервью NBCNews Бальдони признался, что этот период стал тяжёлым испытанием для всей семьи. По его словам, они с женой сейчас находятся на этапе эмоционального восстановления после пережитого стресса. Супруга режиссёра также поделилась, насколько шокирующим для них оказался сам факт происходящего.

"Нам пришлось столкнуться с массой проблем и открыть для себя много нового, например, как вообще могло произойти подобное, да ещё и замаскированное под борьбу за права женщин. Это стало огромной травмой, через которую нам пришлось пройти", — высказалась Эмили Бальдони.

Напомним, в конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссёра в сексуальных домогательствах на съёмках фильма и организации кампании по дискредитации её репутации. Актриса также утверждала, что Бальдони осуждал её за лишний вес. В мае 2025 года стороны урегулировали основной конфликт.

Ранее Блейк Лайвли добивалась от Джастина Бальдони и его компании Wayfarer выплаты более 8 миллионов долларов на покрытие судебных издержек и гонораров адвокатов. Суд обязал режиссёра компенсировать расходы актрисы, хотя большинство её претензий были отклонены, за исключением требований о нарушении контракта.