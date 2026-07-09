Нервы просто на пределе: звезда "Вызова" экстренно сбежала из страны после череды тяжёлых потерь

Актриса Юлия Пересильд неожиданно покинула Россию и отправилась в Турцию. Звезда фильма "Вызов" выбрала для отдыха уютный отель в регионе Дидим, чтобы восстановить силы и перевести дух. Причиной внезапного отъезда стал крайне непростой период в её жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

Пересильд вышла на связь с подписчиками из турецкого отеля и опубликовала видео с короткой тренировки на веранде. В откровенном посте актриса призналась, что переживает время, полное противоречивых событий.

"Какое-то интересное время проживаю… Много всего. Много нервов, потерь, новых встреч, открытий, разочарований, желаний… И рой мыслей в голове. Поняла, что нужен выдох. Хорошо, на 3 дня, но выдох нужен", — написала звезда.

Поклонники поддержали Юлию в комментариях, пожелав ей поскорее восстановить силы и вернуться к работе. Многие отметили, что отдых — это важно, и что актриса правильно сделала, что нашла время для себя, несмотря на занятость и съёмки.

Напомним, старшая дочь Юлии Пересильд, Анна, в этом году окончила школу экстерном и успешно сдала ЕГЭ. В своём Telegram-канале она признавалась, что невероятно довольна результатами и благодарна своему репетитору за подготовку. Анна мечтает поступить в ГИТИС на курс Олега Меньшикова.