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Слишком много чужого пафоса: режиссёр жёстко высмеял трагедию плачущего Криштиану Роналду

Кино

Режиссёр Алексей Герман-младший прокомментировал массовую реакцию на вылет сборной Португалии с чемпионата мира по футболу. Особое внимание он уделил слезам 41-летнего Криштиану Роналду, для которого этот матч стал последним в карьере на мировых первенствах.

Криштиану Роналду
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Криштиану Роналду

По мнению постановщика, бурное сочувствие к футболисту, который уже обладает огромным состоянием и мировой славой, выглядит нелепо на фоне равнодушия к талантливым поэтам, учёным и художникам, которые годами не могут пробиться и заработать на жизнь. Герман-младший признался, что сам сталкивался с подобным отношением и не понимает, почему "умиляются" именно спортивной драме, а не человеческим трагедиям.

"Многие так переживают за этого очень богатого, очень успешного, сильного чувака, у которого не сложилось стать ещё успешней. Какой ужас. Когда плачут талантливые поэты, учёные, художники, которые не могут пробиться, не могут найти деньги на семью, то им говорят: "Старик, всё это печально, но такова жизнь, крепись". И они крепятся, только лучше не становится. Это я и про себя тоже. А тут люди умиляются", — написал режиссёр.

При этом Алексей отметил, что понимает причины такого резонанса: футбол давно стал частью глобального шоу-бизнеса. Однако сам он не испытывает к Роналду сочувствия, называя его "нейтэйнштейном", который "гениально пинает мячик". По его словам, в этой всеобщей скорби есть "что-то комическое", а фотография с плачущим футболистом (которую он принял за реальную, но оказалось, что это ИИ-генерация) выглядит как "футуристический ретроанекдот".

Напомним, встреча 1/8 финала ЧМ-2026 между Португалией и Испанией завершилась поражением португальцев со счётом 0:1. Криштиану Роналду, принявший участие в шести чемпионатах мира, так и не завоевал главный трофей. Слёзы капитана после финального свистка вызвали волну сочувствия в соцсетях, однако Герман-младший увидел в этом лишь "мелкую инфантильную презентацию".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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