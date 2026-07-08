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Детство превратилось в настоящий кошмар: Пэрис Хилтон добилась закрытия школы в штате Юта

Кино

Актриса и светская львица Пэрис Хилтон добилась исторической победы — власти штата Юта официально отозвали лицензию у школы-интерната Provo Canyon School, где в конце 1990-х годов она подвергалась жестокому обращению. Об этом Хилтон сообщила в Instagram*-аккаунте. 

Пэрис Хилтон
Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пэрис Хилтон

Решение властей вступило в силу 7 июля после многолетней кампании Хилтон и расследования, выявившего систематические нарушения в учреждении. Регуляторы установили, что персонал школы применял неоправданные методы ограничения, агрессивный физический контакт и допускал халатность в отношении пациентов. Все услуги на кампусе в Спрингвилле должны быть прекращены до 6 августа.

"Наконец-то пришли перемены, за которые я боролась и о которых молилась, — написала Хилтон в своём посте. — Вчера вечером штат Юта официально отозвал лицензию на работу школы Provo Canyon School в Спрингвилле. Нет слов, чтобы описать, что чувствуешь, когда становишься тем человеком, в котором так отчаянно нуждалась ты сама в детстве. Если бы я могла вернуться назад и сказать той маленькой девочке, что однажды она поможет защитить других детей от того, что пережила она, она бы не поверила".

Хилтон провела в этом учреждении почти год в конце 1990-х. В своих неоднократных публичных выступлениях, включая документальный фильм "This Is Paris" 2020 года и показания в Конгрессе, она рассказывала, что сотрудники избивали её, наблюдали за тем, как она принимает душ, давали ей неизвестные таблетки и запирали в одиночной камере без одежды. Сама Хилтон назвала этот опыт травмирующим и заявила, что он "преследует её до сих пор".

Ранее Юлианна Караулова признавалась, что, в отличие от многих одноклассников, была по-настоящему счастлива распрощаться со школой и не скрывает облегчения от завершения этого этапа жизни.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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