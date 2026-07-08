Сцена может стать ловушкой: Агния Кузнецова призвала прекратить вовлекать детей в медийный мир насильно

Актриса Агния Кузнецова, известная по ролям в фильмах "Груз 200", "А зори здесь тихие" и "О чём говорят мужчины", высказалась против принудительного вовлечения детей в публичную деятельность. По мнению 40-летней артистки, выступления на сцене должны быть исключительно добровольным выбором самого ребёнка.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Агнии Кузнецовой by Личный Инстаграм-аккаунт Агнии Кузнецовой Агния Кузнецова, актриса

Она подчеркнула, что не видит универсального возраста для начала сценической карьеры и не рекомендует родителям насильно приводить детей в кино или на сцену.

"Такого возраста, чтобы начинать выступать на сцене, нет. Я не рекомендую это никому делать. Родителям не рекомендую тащить своих детей на сцену, тем более в кино. Может, ребёнок вырастет и будет испорчен вниманием, а может, у него и нет таланта", — цитирует актрису ТВ Mail.

По словам Кузнецовой, помощь взрослых необходима лишь тем детям, которые искренне хотят выступать. Если у ребёнка есть желание, ему стоит помогать и стремиться к осуществлению мечты, но любое принуждение, по мнению артистки, может навредить.

Ранее мать Тимати Симона Юнусова высказывалась о хейте в адрес внучки Алисы, заявив, что дети из медийных семей неизбежно сталкиваются с завистью и пристальным вниманием, и важно объяснять им, что объективная критика может исходить только от профессионалов или близких людей.