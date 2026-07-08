Такого разрыва никто не ожидал: объявлен лидер гонки за высшую телевизионную награду США в Лос-Анджелесе

Организаторы телевизионной премии "Эмми" опубликовали список номинантов на 2026 год. Церемония вручения наград состоится 14 сентября. В этом году наибольшее количество номинаций получил второй сезон драматического сериала "Больница Питт" — 25.

Фото: commons.wikimedia.org by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эмми

В числе главных претендентов на звание лучшего драматического сериала — "Рыцарь семи королевств", "Из многих", "Дипломатка", "Рай", "Больница Питт", "Медленные лошади", "Позолоченный век" и "Друзья и соседи". В комедийной категории за победу поборются "Бухта вдов", "Никто этого не хочет", "Терапия", "Убийства в одном здании", "У Марго проблемы с деньгами", "Хитрости", "Медведь" и "Начальная школа "Эбботт".

В категории лучших мини-сериалов или антологий представлены "Чудовище внутри меня", "Грызня", "ГКС. Сент-Луис", "История любви" и "Во всём виновата она". Среди актёров наибольшее внимание привлекли номинации Гари Олдмана, Стерлинга К. Брауна, Зендеи, Стива Карелла, Лизы Кудроу.

В числе претендентов на лучшую мужскую роль в драматическом сериале — Стерлинг К. Браун ("Рай"), Гари Олдман ("Медленные лошади"), Марк Руффало ("Задание"), Ноа Уайли ("Больница Питт") и Руфус Сьюэлл ("Дипломатка"). В комедийной категории представлены Яхья Абдул-Матин II, Стив Карелл, Мэттью Риз, Джейсон Сигел и Мартин Шорт.

В актёрских категориях мини-сериалов выделяются Риз Ахмед, Джейсон Бейтман, Чарли Ханнэм, Оскар Айзек, а также Клэр Дейнс, Салли Филд, Кэри Маллиган и Сара Снук. Церемония "Эмми-2026" пройдёт в Лос-Анджелесе 14 сентября.

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