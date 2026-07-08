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Кристофер Нолан объяснил современный язык в "Одиссее": почему древнегреческие герои говорят как люди XXI века

Кино

Режиссёр Кристофер Нолан, чья эпическая "Одиссея" выходит в мировой прокат 17 июля, объяснил в интервью Los Angeles Times одно из самых обсуждаемых решений в своей новой картине. Постановщик рассказал, почему персонажи фильма, действие которого разворачивается в Древней Греции за сотни лет до нашей эры, разговаривают на современном английском языке.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Нолан признался, что принял это решение ещё на стадии написания сценария. По его словам, он не стремился удивлять зрителей архаичными диалектами или исторической достоверностью в речи. Вместо этого режиссёр хотел сделать акцент на эмоциональной составляющей, чтобы история была близка и понятна каждому зрителю, независимо от эпохи.

"Я снял "Одиссею" на современном языке, который имеет эмоциональное, а не интеллектуальное значение для людей. Возможно, я был наивен, это могло бы обернуться против меня, но я хотел рассказать приземлённую историю. И в этом решении не сомневался", — заявил Нолан.

Несмотря на то, что именно современный диалект подвергается критике со стороны некоторых зрителей и кинокритиков, режиссёр не видит для себя другого выхода. Он подчеркнул, что для него важнее передать чувства и переживания героев, чем создавать эффект исторической отстранённости через язык.

Ранее в интервью The New York Times Нолан признавался, что во время работы над "Одиссеей" черпал вдохновение в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы. По словам режиссёра, он был впечатлён визуальной фактурой и атмосферой этих картин, что помогло ему сформировать стилистику собственной ленты. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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