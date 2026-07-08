Кристофер Нолан объяснил современный язык в "Одиссее": почему древнегреческие герои говорят как люди XXI века

Режиссёр Кристофер Нолан, чья эпическая "Одиссея" выходит в мировой прокат 17 июля, объяснил в интервью Los Angeles Times одно из самых обсуждаемых решений в своей новой картине. Постановщик рассказал, почему персонажи фильма, действие которого разворачивается в Древней Греции за сотни лет до нашей эры, разговаривают на современном английском языке.
Нолан признался, что принял это решение ещё на стадии написания сценария. По его словам, он не стремился удивлять зрителей архаичными диалектами или исторической достоверностью в речи. Вместо этого режиссёр хотел сделать акцент на эмоциональной составляющей, чтобы история была близка и понятна каждому зрителю, независимо от эпохи.
"Я снял "Одиссею" на современном языке, который имеет эмоциональное, а не интеллектуальное значение для людей. Возможно, я был наивен, это могло бы обернуться против меня, но я хотел рассказать приземлённую историю. И в этом решении не сомневался", — заявил Нолан.
Несмотря на то, что именно современный диалект подвергается критике со стороны некоторых зрителей и кинокритиков, режиссёр не видит для себя другого выхода. Он подчеркнул, что для него важнее передать чувства и переживания героев, чем создавать эффект исторической отстранённости через язык.
Ранее в интервью The New York Times Нолан признавался, что во время работы над "Одиссеей" черпал вдохновение в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы. По словам режиссёра, он был впечатлён визуальной фактурой и атмосферой этих картин, что помогло ему сформировать стилистику собственной ленты.
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