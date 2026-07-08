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Звёзды боятся даже кувырков: Роман Курцын признал факт исчезновения жанра боевика в России

Кино

Актёр Роман Курцын высказался о современном состоянии российских блокбастеров и причинах кризиса жанра боевика. По его мнению, отечественное кино почти утратило традицию фильмов, где главный герой сражается с врагами в рукопашных схватках, а экшен-сцены ставятся по-настоящему жёстко.

Актёр Роман Курцын
Фото: YouTube канал Информ TV by Скриншот видео YouTube канала Информ TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Роман Курцын

Артист считает, что главная проблема — отсутствие актёров, готовых к серьёзной физической подготовке. Он подчеркнул, что съёмки в экшен-жанре требуют совершенно иного склада характера, выносливости и желания работать, а современные исполнители чаще всего отказываются от выполнения даже базовых элементов.

"После 1990-х мы перестали снимать фильмы, где добро действительно должно быть с кулаками. Очень хочется вернуть этот жанр. Главная причина — почти нет актёров экшен-жанра. Это совершенно другой склад человека. Другая физическая подготовка. Другая готовность работать. Сейчас многие артисты даже простой кувырок делать не хотят — сразу просят дублёра. А уж говорить о драках, фехтовании, верховой езде — таких актёров единицы", — заявил Курцын в интервью "Чемпионату".

Артист также отметил, что старается следить за всеми фильмами, связанными с экшеном, но убеждён, что жанр боевика в современном российском кино практически исчез. Он выразил надежду, что в индустрии вновь появятся проекты, способные вернуть зрителям дух настоящего героического кино с элементами рукопашного боя и каскадёрских трюков.

Напомним, в июне лента DC "Супергёрл" с треском провалилась в мировом прокате — при бюджете 170 миллионов долларов и маркетинговых затратах около 120 миллионов сборы едва превысили 100 миллионов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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