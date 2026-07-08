Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звёзды боятся даже кувырков: Роман Курцын признал факт исчезновения жанра боевика в России
Русский секс и древние архетипы: Ксения Собчак попыталась свести двух главных звёзд большой сцены
Болота Аррана хранили страшную тайну: на шотландском острове нашли ритуальный круг древних
Кто не слышал жильцов, услышит инспектора: управляющим компаниям Петербурга меняют правила лицензирования
Берег стал кладбищем за одну ночь: Аннинское озеро в Ленобласти усыпала мёртвая рыба
Смертельная ошибка на кухне: привычный способ разморозки лишит блюдо безопасности и всех свойств
Астероиду приготовили взрыв прямо в космосе: учёные представили новый план спасения Земли
Остыть не успевают: хрустящие баклажаны с сырной корочкой сметают со стола первыми
Мой домашний торт из 3 ингредиентов — хит нашего ЖК: теперь соседи заказывают его на каждый день рождения

Карьера рухнула за один фильм: решение Сильвестра Сталлоне обнулило его статус в Голливуде

Кино

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне в подкасте Unwaxed, который ведут его дочери Систин и София, откровенно признался, что участие в криминальной драме "Город полицейских" стало для него роковой ошибкой. По его словам, этот проект отбросил его карьеру почти на десятилетие назад и положил начало затяжному кризису.

Сильвестр Сталлоне
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сильвестр Сталлоне

В середине 1990-х, когда Сталлоне соперничал с Арнольдом Шварценеггером за звание главной звезды боевиков, он решил выйти из зоны комфорта и попробовать себя в серьёзной драматической роли. Он согласился на низкооплачиваемую роль в ленте Джеймса Мэнголда "Город полицейских", оказавшись на одной площадке с Робертом Де Ниро и Харви Кейтелем. Сам артист остался доволен проектом, однако индустрия восприняла его шаг неоднозначно.

"У меня был настоящий провальный период, примерно в 95‑м, когда я снялся в "Городе полицейских". Я подумал: дай‑ка я сделаю что‑то совершенно неожиданное, выйду из зоны комфорта. И я это сделал. Я остался очень доволен проектом, но по факту он отбросил меня далеко назад", — поделился Сталлоне.

Студийные руководители не скрывали скепсиса. Им казалось нелогичным, что звезда блокбастеров уходит в драму за скромный гонорар, тем самым обесценивая собственный рыночный статус. По словам актёра, именно тогда и началась затяжная "плохая спираль", когда доверие к нему как к исполнителю главных ролей заметно ослабло.

Парадокс в том, что "Город полицейских" критики приняли тепло, а зрителям было любопытно увидеть Сталлоне в образе, далёком от неуязвимого героя. Однако, по его ощущениям, в те годы "жёсткие" роли становились реже, а студии реже доверяли ему большие проекты. Лишь спустя годы он вернул себе драматическое признание благодаря "Криду" Райана Куглера — за роль Рокки Бальбоа актёр получил "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Напомним, в конце июня в мировом прокате с треском провалилась лента DC "Супергёрл" — при бюджете в 170 миллионов долларов и затратах на маркетинг около 120 миллионов сборы фильма едва превысили 100 миллионов. Эксперты прогнозируют студии Warner Bros. убытки в размере от 80 до 120 миллионов долларов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Москва
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Садоводство, цветоводство
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Тишина в тылу закончилась: удар по Омску обнажил критические дыры в защите Сибири
Жестокая игра Пекина: Иран остался один на один с колоссальными излишками нефти в море
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Безумие киевского режима: ночная попытка спровоцировать техногенную катастрофу в РФ провалилась
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Капуста становится лёгкой добычей гусениц: урожай спасают простыми домашними средствами
Последние материалы
Кто не слышал жильцов, услышит инспектора: управляющим компаниям Петербурга меняют правила лицензирования
Берег стал кладбищем за одну ночь: Аннинское озеро в Ленобласти усыпала мёртвая рыба
Смертельная ошибка на кухне: привычный способ разморозки лишит блюдо безопасности и всех свойств
Астероиду приготовили взрыв прямо в космосе: учёные представили новый план спасения Земли
Остыть не успевают: хрустящие баклажаны с сырной корочкой сметают со стола первыми
Карьера рухнула за один фильм: решение Сильвестра Сталлоне обнулило его статус в Голливуде
Мой домашний торт из 3 ингредиентов — хит нашего ЖК: теперь соседи заказывают его на каждый день рождения
Мой салат за 20 минут из пасты стал хитом домового чата: разбирают быстрее, чем я успеваю готовить
Пугачёва спешит на помощь: почему визит в Юрмалу выглядит как попытка спасти подругу от провала
Слишком личные слова на глазах у тысячи гостей: почему речь жениха заставила Тейлор Свифт плакать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.