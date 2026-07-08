Карьера рухнула за один фильм: решение Сильвестра Сталлоне обнулило его статус в Голливуде

Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне в подкасте Unwaxed, который ведут его дочери Систин и София, откровенно признался, что участие в криминальной драме "Город полицейских" стало для него роковой ошибкой. По его словам, этот проект отбросил его карьеру почти на десятилетие назад и положил начало затяжному кризису.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сильвестр Сталлоне

В середине 1990-х, когда Сталлоне соперничал с Арнольдом Шварценеггером за звание главной звезды боевиков, он решил выйти из зоны комфорта и попробовать себя в серьёзной драматической роли. Он согласился на низкооплачиваемую роль в ленте Джеймса Мэнголда "Город полицейских", оказавшись на одной площадке с Робертом Де Ниро и Харви Кейтелем. Сам артист остался доволен проектом, однако индустрия восприняла его шаг неоднозначно.

"У меня был настоящий провальный период, примерно в 95‑м, когда я снялся в "Городе полицейских". Я подумал: дай‑ка я сделаю что‑то совершенно неожиданное, выйду из зоны комфорта. И я это сделал. Я остался очень доволен проектом, но по факту он отбросил меня далеко назад", — поделился Сталлоне.

Студийные руководители не скрывали скепсиса. Им казалось нелогичным, что звезда блокбастеров уходит в драму за скромный гонорар, тем самым обесценивая собственный рыночный статус. По словам актёра, именно тогда и началась затяжная "плохая спираль", когда доверие к нему как к исполнителю главных ролей заметно ослабло.

Парадокс в том, что "Город полицейских" критики приняли тепло, а зрителям было любопытно увидеть Сталлоне в образе, далёком от неуязвимого героя. Однако, по его ощущениям, в те годы "жёсткие" роли становились реже, а студии реже доверяли ему большие проекты. Лишь спустя годы он вернул себе драматическое признание благодаря "Криду" Райана Куглера — за роль Рокки Бальбоа актёр получил "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Напомним, в конце июня в мировом прокате с треском провалилась лента DC "Супергёрл" — при бюджете в 170 миллионов долларов и затратах на маркетинг около 120 миллионов сборы фильма едва превысили 100 миллионов. Эксперты прогнозируют студии Warner Bros. убытки в размере от 80 до 120 миллионов долларов.