Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съёмках "Одиссеи": почему Пенелопа стала близка актрисе

Актриса Энн Хэтэуэй, которая в настоящий момент ждёт третьего ребёнка, поделилась на лондонской премьере фильма "Одиссея" режиссёра Кристофера Нолана, что материнские инстинкты стали для неё ключом к пониманию образа Пенелопы. Героиня, вынужденная в одиночку защищать сына в отсутствие мужа, оказалась, по словам артистки, невероятно близка ей по духу.

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Энн Хэтэуэй

Хэтэуэй призналась, что роль Пенелопы, которая находится в смертельной опасности и должна быть бдительной во всех смыслах, потребовала полного погружения в эмоциональное состояние женщины, борющейся за семью. Именно собственный опыт воспитания двоих сыновей с супругом Адамом Шульманом помог актрисе найти верные интонации для этой сильной и одновременно уязвимой героини.

"Я немного мама-медведица, никто не встанет между мной и моими детёнышами", — отметила Хэтэуэй, комментируя свою игру. "Учитывая всё, через что проходила Пенелопа, насколько высоки были ставки и как сильно был под угрозой её сын без отца, она знала, что должна всячески защищать его".

По словам актрисы, линия защиты сына в фильме перекликается с её собственными переживаниями как матери. Она подчеркнула, что инстинкты, которые она испытывает в реальной жизни, помогли ей глубже передать отчаяние и решимость Пенелопы, ожидающей возвращения мужа и борющейся за будущее своего ребёнка.

Фильм "Одиссея", основанный на древнегреческом эпосе Гомера, выходит в мировой прокат 17 июля. Картина уже получила восторженные отзывы критиков: рецензенты особо отмечают как масштаб постановки, так и проникновенную игру всего звёздного состава, включая Мэтта Дэймона, Тома Холланда, Роберта Паттинсона, Зендею и Саманту Мортон.

Ранее Кристофер Нолан рассказывал, что черпал вдохновение для "Одиссеи" в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы. По мнению постановщика, эти картины помогли ему сформировать визуальный язык его собственной эпической ленты.