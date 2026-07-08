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Чувства оказались под вопросом: в Голливуде бурно обсуждают неоднозначные жесты спутницы Брэда Питта

Кино

Возлюбленную голливудского актёра Брэда Питта, дизайнера Инес де Рамон, заподозрили в неискренних чувствах к своему звёздному избраннику. Поводом для подозрений стали снимки, сделанные стилистом по волосам Лорен Занолетти перед свадьбой Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Брэд Питт и Инес де Рамон
Фото: instagram by личный аккаунт стилиста по волосам Лорен Занолетти в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт и Инес де Рамон

На одном из кадров видно, как Инес де Рамон с натянутой улыбкой слегка отстраняется от Питта. Некоторые пользователи Сети восприняли этот жест как признак того, что актёр ей на самом деле неприятен, и поспешили сделать далеко идущие выводы об их отношениях.

"На втором снимке она отстраняется от него", "Они всегда выглядят так, будто испытывают друг к другу отвращение, интересно", — писали поклонники в X, сообщает Daily Mail.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту де Рамон. Одна из фанаток выдвинула вполне практичное объяснение: "Может быть, она не хотела, чтобы её помада была повсюду на их лицах, поэтому она отошла от него на втором снимке". 

Ранее инсайдеры сообщали, что после четырёх лет романа и двух лет совместной жизни Брэд Питт и дизайнер Инес де Рамон задумались о ребёнке. При этом актёр, как утверждают источники издания Closer, пока не готов жениться на своей возлюбленной.

Недавно Анджелина Джоли призналась, что не встречалась ни с кем с момента развода с Брэдом Питтом, который длился почти десять лет. Актриса пояснила, что всё это время была сосредоточена на детях и семье, но, по её словам, "жизнь немного сломала" её.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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