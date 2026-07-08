Сразу после свадьбы Тейлор Свифт: Адам Сэндлер обратился за помощью в полицию

Актёр и комик Адам Сэндлер, который неделей ранее провёл свадебную церемонию Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, обратился за помощью к полиции спустя два дня после торжества. Причиной звонка стал поиск баскетбольной площадки на острове Нантакет, куда он прилетел с семьёй.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Адам Сэндлер

По информации Daily Mail, Сэндлер позвонил на неэкстренную линию полиции и поинтересовался, где можно поиграть в баскетбол. Диспетчер Крис Рейнольдс рассказал, что актёр представился и вежливо попросил совета.

"Сэндлер сказал: "Привет, я на твоём острове и люблю играть в баскетбол. Можешь подсказать, где есть баскетбольная площадка, на которой я мог бы поиграть?"" — поделился Рейнольдс.

Ему порекомендовали площадку на Бэкус-Лейн, где позже его заметили с местными жителями. Один из участников матча оценил игру голливудской звезды: по его словам, у Сэндлера "отличные пасы и плеймейкерство, неплохие броски из-под кольца", хотя он и заметил, что актёр немного колебался перед броском.

Напомним, Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Церемонию провёл именно Адам Сэндлер — давний друг пары. На торжество было приглашено около тысячи гостей, а само мероприятие держалось в строжайшей тайне.