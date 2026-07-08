Это будет самое мощное воздействие на психику: Нолан выбрал путь, который изменит индустрию

Режиссёр Кристофер Нолан, чьи фильмы "Оппенгеймер", "Интерстеллар" и "Начало" стали культовыми, признался, что хотел бы попробовать свои силы в жанре ужасов. По словам постановщика, хоррор обладает особым кинематографическим потенциалом, который он давно хочет исследовать.

Фото: youtube.com by канал ITV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристофер Нолан

Нолан отметил, что этот жанр позволяет создать уникальную связь со зрителем, заставляя его буквально ощущать происходящее на экране. Режиссёр подчеркнул, что хоррор даёт возможность максимально погрузить аудиторию в переживания героев, что делает его особенно привлекательным для него как для постановщика.

"Думаю, это жанр, который по сути своей по-настоящему кинематографичен… он осязаем… Ты действительно стараешься дать зрителю почувствовать, что переживают персонажи", — заявил Нолан.

Пока режиссёр находится в поиске идеи и не спешит с конкретными планами. Других подробностей о возможном хоррор-проекте он не раскрыл.

Напомним, недавний хоррор "Обсессия" с бюджетом всего 750 тысяч долларов собрал в мировом прокате 377 миллионов, став самым кассовым независимым фильмом ужасов десятилетия. Картина обошла "Грешников" и теперь рассматривается как потенциальный участник оскаровской гонки, что лишний раз доказывает: жанр ужасов переживает новый золотой век.