Это будет самое мощное воздействие на психику: Нолан выбрал путь, который изменит индустрию

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Кино

Режиссёр Кристофер Нолан, чьи фильмы "Оппенгеймер", "Интерстеллар" и "Начало" стали культовыми, признался, что хотел бы попробовать свои силы в жанре ужасов. По словам постановщика, хоррор обладает особым кинематографическим потенциалом, который он давно хочет исследовать.

Кристофер Нолан
Фото: youtube.com by канал ITV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристофер Нолан

Нолан отметил, что этот жанр позволяет создать уникальную связь со зрителем, заставляя его буквально ощущать происходящее на экране. Режиссёр подчеркнул, что хоррор даёт возможность максимально погрузить аудиторию в переживания героев, что делает его особенно привлекательным для него как для постановщика.

"Думаю, это жанр, который по сути своей по-настоящему кинематографичен… он осязаем… Ты действительно стараешься дать зрителю почувствовать, что переживают персонажи", — заявил Нолан.

Пока режиссёр находится в поиске идеи и не спешит с конкретными планами. Других подробностей о возможном хоррор-проекте он не раскрыл.

Напомним, недавний хоррор "Обсессия" с бюджетом всего 750 тысяч долларов собрал в мировом прокате 377 миллионов, став самым кассовым независимым фильмом ужасов десятилетия. Картина обошла "Грешников" и теперь рассматривается как потенциальный участник оскаровской гонки, что лишний раз доказывает: жанр ужасов переживает новый золотой век.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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