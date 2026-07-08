Это будет самое мощное воздействие на психику: Нолан выбрал путь, который изменит индустрию

Режиссёр Кристофер Нолан, чьи фильмы "Оппенгеймер", "Интерстеллар" и "Начало" стали культовыми, признался, что хотел бы попробовать свои силы в жанре ужасов. По словам постановщика, хоррор обладает особым кинематографическим потенциалом, который он давно хочет исследовать.
Нолан отметил, что этот жанр позволяет создать уникальную связь со зрителем, заставляя его буквально ощущать происходящее на экране. Режиссёр подчеркнул, что хоррор даёт возможность максимально погрузить аудиторию в переживания героев, что делает его особенно привлекательным для него как для постановщика.
"Думаю, это жанр, который по сути своей по-настоящему кинематографичен… он осязаем… Ты действительно стараешься дать зрителю почувствовать, что переживают персонажи", — заявил Нолан.
Пока режиссёр находится в поиске идеи и не спешит с конкретными планами. Других подробностей о возможном хоррор-проекте он не раскрыл.
Напомним, недавний хоррор "Обсессия" с бюджетом всего 750 тысяч долларов собрал в мировом прокате 377 миллионов, став самым кассовым независимым фильмом ужасов десятилетия. Картина обошла "Грешников" и теперь рассматривается как потенциальный участник оскаровской гонки, что лишний раз доказывает: жанр ужасов переживает новый золотой век.
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