Больше не узнают легенду: свежий снимок Энтони Хопкинса спровоцировал волну тревоги в Сети

88-летний голливудский актёр Энтони Хопкинс, известный по роли Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят", опубликовал в своём блоге свежее фото, вызвавшее бурную реакцию поклонников. Снимок был сделан накануне матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Мексики.

Фото: instagram by личный аккаунт Энтони Хопкинс в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Энтони Хопкинс с женой

На кадре актёр позирует вместе с супругой Стеллой Арройаве. Оба одеты в футболки: Хопкинс — в белую форму английской сборной, а его жена, уроженка Колумбии, — в майку мексиканской команды. Пара выглядит счастливой и расслабленной перед игрой.

"Мы все победители", — лаконично написал Хопкинс под фотографией.

Однако подписчиков встревожил внешний вид легендарного актёра. Многие заметили его сильную худобу и хрупкость. В комментариях появились сообщения вроде: "Он выглядит очень хрупким", "Вау, я его не узнал", "Надеюсь, с ним всё в порядке".

Часть фанатов, впрочем, напомнила, что актёру скоро 89 лет, и такие изменения — естественное следствие возраста.

"Это называется старение — оно случается со всеми", — заметили они в ответ на беспокойство.

Напомним, после развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес, по данным инсайдеров, "помешалась на сексе", стала мыслить свободнее и позволять себе откровенные высказывания, чем вызвала бурные обсуждения в прессе.