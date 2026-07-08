Зрители впали в ступор от восторга: первые рецензии на "Одиссею" предрекли триумф в мировом прокате

В международной прессе появились первые рецензии на фильм Кристофера Нолана "Одиссея" — масштабную экранизацию древнегреческого эпоса Гомера. Критики практически единодушно называют картину кинематографическим событием года, отмечая грандиозный размах, глубокий сюжет и безупречную игру звёздного актёрского состава.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Редактор Los Angeles Times Джошуа Роткопф назвал картину "настоящим кинематографическим событием". По его словам, "Одиссея" — земная, мистическая, глубокая, пронизанная юмором и величием. Особое внимание он уделил Саманте Мортон, воплотившей волшебницу Цирцею: "Сцены с её участием просто невероятны, колдовски прекрасны и восхитительны".

Кинокритик Time Out Фил де Семлиен призвал зрителей посмотреть фильм дважды, назвав его "лучшей работой звёздного состава" и "головокружительным сочетанием мастерства и зрелищности". Он отметил, что картина заставляет задуматься о природе лидерства и мужественности, оставаясь при этом захватывающей приключенческой историей в духе старой школы.

Энн Томпсон из Indiewire предположила, что Мэтт Дэймон может претендовать на "Оскар" за лучшую мужскую роль, а также отметила множество номинаций для актёров второго плана. Её коллега Дэвид Эрлих провёл параллель с "Оппенгеймером", назвав "Одиссею" "менее безысходной" второй частью трилогии о человеке, бросившем вызов богам.

Перри Немирофф из Collider подчеркнула, что только Нолан способен перенести на экран гомеровский эпос с таким масштабом и любовью. А обозреватель Rotten Tomatoes Эрик Дэвис особо выделил Роберта Паттинсона, назвав его злодея Антиноя "одной из лучших ролей актёра".

Напомним, "Одиссея" выходит в мировой прокат 17 июля. В фильме снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Лупита Нионго и другие звёзды. Ранее Кристофер Нолан объяснил, почему картина получила рейтинг R, — режиссёр настоял на аутентичной передаче жестокости, описанной в поэме Гомера, ещё на этапе переговоров с Universal.