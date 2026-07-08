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Простить нельзя игнорировать: Певцов выдвинул неожиданное требование к критиковавшим страну коллегам

Кино

Народный артист России Дмитрий Певцов в шоу "Эмпатия Мануччи" высказался о возможном возвращении уехавших из страны артистов. По его мнению, они смогут продолжить работу на родине при соблюдении двух условий: их действия не должны попадать под Уголовный кодекс, а также они обязаны публично извиниться перед страной.

Дмитрий Певцов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Певцов

Актёр отметил, что в большинстве случаев эмигранты возвращаются не по идейным соображениям, а из-за финансовых трудностей. Он считает, что если артист громко критиковал Россию, то он должен столь же громко раскаяться в содеянном.

"Они просто едут, там жрать нечего. Деньги закончились, зарабатывать можно только здесь, и они едут сюда. Это понятно, это один случай, потом ещё будет 21‑й, 30‑й, если они не попали под УК. По мне бы, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо также громко, во всеуслышание извиниться перед страной. Страна — это люди и президент, который ей руководит, ну хотя бы так", — высказался Певцов.

При этом артист подчеркнул, что не сомневается в прощении со стороны соотечественников. Русским людям, по его словам, свойственно прощать, поэтому после покаяния вернувшиеся смогут спокойно продолжать свою творческую карьеру. Певцов также допустил, что извинения могут быть формальными, но они должны быть озвучены вслух.

Ранее журналист Михаил Шахназаров заявлял, что многие уехавшие артисты вернутся в Россию, но никогда не будут считать её родиной. Он также предположил, что за границей они оказались никому не нужны.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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