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Итальянский стандарт в российских реалиях: Ирина Горбачёва вступилась за мужчин, живущих с мамой

Кино

Актриса Ирина Горбачёва на премьере сериала "Паша" в кинотеатре "Москино Музеон" неожиданно вступилась за мужчин, которые во взрослом возрасте продолжают жить с родителями. По её мнению, в этом нет ничего предосудительного, а причина чаще всего кроется в обычном бытовом комфорте, а не в финансовых проблемах.

Ирина Горбачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Горбачёва

Свою точку зрения 38-летняя артистка объяснила просто: если мужчине хорошо с мамой, зачем что-то менять? Она привела в пример итальянцев, для которых жизнь с родителями до 35-40 лет является социальной нормой, и не видит причин осуждать подобный выбор в России.

"При чём тут деньги? При чём тут то, что он живёт с мамой? А итальянцы? Итальянцы до 35-40 лет живут с мамой. Он не уходит, потому что ему так комфортно. Он говорит: "А зачем? Пока у меня другая мама не появилась". Ничего предосудительного в этом нет, всё отлично", — цитирует Горбачёву StarHit.

Стоит отметить, что актриса рассуждает на эту тему не с позиции человека, имеющего традиционный семейный уклад. Сама Ирина была замужем дважды — за актёром Григорием Калининым и музыкантом Антоном Савлеповым, однако оба брака распались. Детей у неё нет, а из-за проблем со здоровьем (актриса живёт в состоянии менопаузы с 23 лет) она не может стать матерью. 

Напомним, что 10 июля стартует показ сериала "Паша", главную роль в котором исполнил Аскар Ильясов. Его герой — 32-летний москвич с восточными корнями, который работает настройщиком пианино и всё ещё живёт с мамой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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