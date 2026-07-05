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Совсем не те развлечения: позиция Никиты Михалкова лишила многих иллюзий о праздниках в СВО

Кино

Режиссёр Никита Михалков в ходе XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" высказался о роли массовых празднеств в период специальной военной операции. Постановщик убеждён, что праздники, позволяющие людям на время забыть о том, что страна воюет, не приносят пользы, а напротив — разъединяют общество.

Никита Михалков
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Katzenberger, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

Михалков подчеркнул, что в тяжёлые времена людям нужен праздник, но он должен быть осознанным. В качестве примера режиссёр напомнил, как в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, в Москву шёл эшелон с мрамором для строительства метро. Этот факт, по его мнению, символизировал внутреннюю уверенность в победе и давал людям силы.

"Праздники, помогающие забыть, что "страна воюет", — это неправильные праздники. Они разъединяют людей и народ", — заявил Михалков, чьи слова приводит РИА Новости.

Режиссёр пожелал участникам фестиваля, чтобы их праздник "был осознанным праздником тех, кто понимает, что страна защищает своё будущее". Он также добавил, что в тяжёлые времена особенно важно сохранять единство и не терять связи с реальностью, какой бы суровой она ни была.

Ранее Михалков выступал с инициативой о введении квот для зарубежного кино в российском прокате. Тогда он называл это не запретом, а "ответственным регулированием" и приводил в пример фильм Гая Ричи "Переводчик", показ которого в условиях военного времени, по его мнению, противоречит интересам страны. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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