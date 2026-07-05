Все труды пошли прахом: решение Кристофера Нолана перевернуло подготовку Энн Хэтэуэй к съёмкам

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй в подкасте Happy Sad Confused поделилась необычной историей, связанной со съёмками в фильме Кристофера Нолана "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды". Оказалось, что режиссёр изменил её персонажа в самый последний момент, хотя она уже успела подготовиться к совершенно другой роли.

Фото: openverse.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ актриса Энн Хэтэуэй

Изначально Хэтэуэй была уверена, что сыграет злодейку Харли Квинн. Она потратила целую неделю на изучение характера этой героини, носила соответствующие костюмы и даже репетировала походку и манеры персонажа. Однако, когда настал день утверждения, Нолан сообщил ей, что она будет играть Женщину-кошку.

"Провела неделю, развивая демоническую энергию Харли Квинн, носила странные шутовские туфли и полосатую блузку. А потом Кристофер Нолан сказал: "Твоя роль — Женщина-кошка". Пришлось сразу менять свой подход", — рассказала актриса.

По словам Хэтэуэй, новость застала её врасплох, и ей пришлось в сжатые сроки перестраиваться и искать новый подход к образу. Несмотря на это, актриса блестяще справилась с задачей. Её исполнение роли Селины Кайл получило высокие оценки критиков и стало одной из самых запоминающихся версий Женщины-кошки в истории кино.

Фильм "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" стал завершающей частью трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Хэтэуэй сыграла вместе с Кристианом Бэйлом, который в третий раз исполнил роль Брюса Уэйна. Картина собрала более миллиарда долларов в мировом прокате и получила признание как от критиков, так и от зрителей.

Ранее Кристофер Нолан рассказывал, что черпал вдохновение для своей картины "Одиссея" в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы.