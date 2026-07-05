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Настоящий вызов всем стандартам: личный снимок Джулии Робертс подтвердил статус идеальной пары

Кино

Голливудская актриса Джулия Робертс отметила 24-ю годовщину свадьбы с оператором Дэниелом Модером. В честь важной даты, которая традиционно приходится на 4 июля, звезда фильма "Красотка" опубликовала редкий романтический снимок с супругом.

Джулия Робертс с мужем Дэниелом Модером
Фото: instagram by личный аккаунт Джулии Робертс в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джулия Робертс с мужем Дэниелом Модером

На фотографии супруги позируют на фоне природы, обнимая друг друга. Публикацию Робертс сопроводила лаконичной, но трогательной подписью.

"Двадцать четыре. Ещё, ещё и ещё", — написала актриса, добавив несколько сердечек.

История любви пары началась в 2000 году на съёмках фильма "Мексиканец". Тогда Джулия исполняла одну из главных ролей вместе с Брэдом Питтом, а Дэниел работал помощником оператора. Несмотря на возникшую симпатию, роман между ними начался не сразу: в тот момент оба состояли в отношениях. Модер был женат на визажистке Вере Стаймберг, а Робертс встречалась с актёром Бенджамином Брэттом.

Позже актриса неоднократно подчёркивала, что они начали строить отношения только после того, как каждый завершил предыдущий роман.

"Он разобрался во всём отдельно от меня, и я разобралась в своей жизни отдельно от него. Я думаю, это единственная причина, по которой мы смогли в конечном счёте влюбиться друг в друга и быть вместе", — рассказывала Робертс в интервью Опре Уинфри.

Пара поженилась в 2002 году и с тех пор считается одной из самых крепких семей Голливуда. Вместе супруги воспитывают троих детей и редко делятся подробностями личной жизни, поэтому каждая совместная публикация Джулии неизменно вызывает большой интерес поклонников.

Ранее Анджелина Джоли призналась, что не встречалась ни с кем с момента развода с Брэдом Питтом, который длился почти десять лет. Актриса пояснила, что всё это время была сосредоточена на детях и семье, но, по её словам, "жизнь немного сломала" её.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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