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Слишком натурально для Голливуда: один кадр в сценарии заставил Энн Хэтэуэй отказаться от роли

Кино

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй в последний момент отказалась от главной роли в культовой комедии "Немножко беременна" режиссёра Джадда Апатоу.

Энн Хэтэуэй
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Энн Хэтэуэй

Как рассказал её потенциальный партнёр по съёмочной площадке Сет Роген в подкасте The A24 Podcast, причиной стал слишком реалистичный подход к изображению сцены родов, которая должна была стать ключевым моментом фильма.

Изначально Хэтэуэй прошла кастинг и даже начала репетировать с Рогеном, но в какой-то момент поняла, что не готова к откровенности, которую требовал сценарий. Особенно актрису смутила сцена прорезывания головки младенца в родильном зале, которая, по словам Рогена, должна была быть показана "визуально репрезентативно".

Хотя сцена снималась с использованием протезов и накладок и не требовала обнажения, Хэтэуэй всё равно испугалась такого уровня натуралистичности.

"Энн Хэтэуэй отказалась от роли. Насколько я помню, она сказала, что сцена прорезывания головки — это тяжело", — отметил номинант на премию "Золотой глобус" в подкасте.

По словам Рогена, он был удивлён решением актрисы, поскольку всё было "явно не по-настоящему". Однако Хэтэуэй твёрдо заявила: "Я не знаю, для меня ли это". Как позже признался сам актёр, у неё было чутьё, и она знала, что это не для неё.

В результате роль досталась Кэтрин Хейгл, которая, по словам Сета, справилась с ней идеально.

"Так что Энн приняла правильное для себя решение. И Кэти Хейгл была великолепна", — цитирует Daily Mail актёра.

Сама Хэтэуэй никогда публично не комментировала этот эпизод, однако, судя по всему, отказ от роли не навредил её карьере — впоследствии она стала обладательницей "Оскара" и одной из самых востребованных актрис Голливуда.

Напомним, в начале июля звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд в подкасте "Диванный эксперт" вспомнила, как в начале карьеры кастинг-директор сравнила её лицо с пирогом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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