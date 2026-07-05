Заглянуть в чужой кошелёк: попытки Питта проверить доходы Джоли обернулись насмешками со стороны актрисы

Анджелина Джоли дала отпор Брэду Питту в затяжном судебном споре за французское поместье Château Miraval, где в 2014 году прошла их свадьба. 51-летняя актриса высмеяла требования 62-летнего бывшего мужа предоставить её налоговые декларации и другие финансовые документы за 2017-2019 годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анджелина Джоли

Питт пытается оспорить продажу доли Джоли в винодельне беглому российскому олигарху Юрию Шефлеру*. Адвокаты актёра утверждают, что финансовые отчёты Джоли напрямую опровергли бы её заявление о том, что у неё "не было выбора" при продаже доли.

"Джоли не может утверждать, что Питт экономически загнал в угол одну из самых успешных актрис Голливуда. Для проверки этого утверждения необходимо предоставить базовые документы о доходах и участии в прибыли", — отметили представители Питта, напомнив, что только на саге "Малефисента" Джоли заработала 33 миллиона долларов.

Джоли, в свою очередь, высмеяла попытки бывшего мужа заглянуть в её кошелёк. Её адвокаты пояснили, что слова актрисы были вырваны из контекста: она имела в виду желание отделить свой капитал от состояния экс-избранника, чтобы дистанцироваться от него, а не своё финансовое положение в целом.

"Суть высказывания нашей клиентки заключалась в том, что она стремилась к финансовой независимости от бывшего мужа. Развод — это совсем не то же самое, что обвинения в том, что человек испытывает финансовые трудности. Анджелина просто хочет, чтобы Брэд не участвовал ни в её жизни, ни в её делах", — заявил защитник артистки.

Напомним, ранее Анджелина Джоли неоднократно признавалась, что именно дети стали её спасением после развода. В трудные годы судебных тяжб и эмоционального истощения она находила утешение и силы в общении с наследниками, которые, по её словам, помогли ей не сломаться окончательно.

* компания Stoli Group S.à.r.l. и её бенефициар Юрий Шефлер внесены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму