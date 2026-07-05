Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В советских панельках один этаж оказался самым удобным для жизни: именно его ценили больше других
Слёзы и бессилие в переговорах: визит принца Гарри в Лондон обернулся семейным разрывом
Ловушка для интеллектуалов: это качество личности заставит поверить самым грубым фейкам
Обычные джинсы выглядят эффектнее: эти оттенки одежды делают образ заметно дороже
Рай, который стал опасным: почему Бали 2026 года пугает даже бывалых путешественников
Хоббиты с острова Флорес оказались обычными халявщиками: археологи развенчали миф о великих охотниках
Деревья включили режим инженеров: учёных удивило истинное предназначение высоких стволов
Бензин Евро-2 может вернуться на АЗС: одна особенность автомобиля определит, стоит ли им заправляться
Мужской выбор: ароматная шурпа на ребрышках с овощами в казане для сытного застолья

Заглянуть в чужой кошелёк: попытки Питта проверить доходы Джоли обернулись насмешками со стороны актрисы

Кино

Анджелина Джоли дала отпор Брэду Питту в затяжном судебном споре за французское поместье Château Miraval, где в 2014 году прошла их свадьба. 51-летняя актриса высмеяла требования 62-летнего бывшего мужа предоставить её налоговые декларации и другие финансовые документы за 2017-2019 годы.

Анджелина Джоли
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Анджелина Джоли

Питт пытается оспорить продажу доли Джоли в винодельне беглому российскому олигарху Юрию Шефлеру*. Адвокаты актёра утверждают, что финансовые отчёты Джоли напрямую опровергли бы её заявление о том, что у неё "не было выбора" при продаже доли.

"Джоли не может утверждать, что Питт экономически загнал в угол одну из самых успешных актрис Голливуда. Для проверки этого утверждения необходимо предоставить базовые документы о доходах и участии в прибыли", — отметили представители Питта, напомнив, что только на саге "Малефисента" Джоли заработала 33 миллиона долларов.

Джоли, в свою очередь, высмеяла попытки бывшего мужа заглянуть в её кошелёк. Её адвокаты пояснили, что слова актрисы были вырваны из контекста: она имела в виду желание отделить свой капитал от состояния экс-избранника, чтобы дистанцироваться от него, а не своё финансовое положение в целом.

"Суть высказывания нашей клиентки заключалась в том, что она стремилась к финансовой независимости от бывшего мужа. Развод — это совсем не то же самое, что обвинения в том, что человек испытывает финансовые трудности. Анджелина просто хочет, чтобы Брэд не участвовал ни в её жизни, ни в её делах", — заявил защитник артистки.

Напомним, ранее Анджелина Джоли неоднократно признавалась, что именно дети стали её спасением после развода. В трудные годы судебных тяжб и эмоционального истощения она находила утешение и силы в общении с наследниками, которые, по её словам, помогли ей не сломаться окончательно.

* компания Stoli Group S.à.r.l. и её бенефициар Юрий Шефлер внесены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Недвижимость
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Еда и рецепты
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Популярное
Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок

Забудьте о клубах пара на кухне: выяснилось, какие типичные ошибки превращают процесс подготовки тары в риск для всей домашней консервации.

Больше никакого пара и кипятка: лучший метод стерилизации банок для идеальных заготовок
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Ещё вчера за него дрались, сегодня — уговаривают купить: легенда неожиданно сдала позиции
Нет жалоб — значит годен: новые правила фильтрации в Минобороны лишат многих права на комиссию
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
Последние материалы
Хоббиты с острова Флорес оказались обычными халявщиками: археологи развенчали миф о великих охотниках
Заглянуть в чужой кошелёк: попытки Питта проверить доходы Джоли обернулись насмешками со стороны актрисы
Деревья включили режим инженеров: учёных удивило истинное предназначение высоких стволов
Бензин Евро-2 может вернуться на АЗС: одна особенность автомобиля определит, стоит ли им заправляться
Мужской выбор: ароматная шурпа на ребрышках с овощами в казане для сытного застолья
Диеты не работают, спорт не поможет: молекулярная ловушка лишила людей контроля над весом
Сожительница жалуется на трудности с миллиардером: Елена Товстик высмеяла Полину Диброву за поездки по миру
Первое впечатление от Турции нельзя испортить: какие ошибки новичков превращают отдых в хаос
Онкологи не зря требуют сумрака: в какой период лечения солнечные ванны будут под запретом
Голодные звёзды сошлись в схватке: кто из мировых актрис претендует на роль Бритни Спирс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.