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Голодные звёзды сошлись в схватке: кто из мировых актрис претендует на роль Бритни Спирс

Кино

Студия Universal Pictures готовит экранизацию нашумевших мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне". Проект находится на ранней стадии разработки, но вокруг него уже развернулась нешуточная борьба за главную роль среди звёзд первой величины.

Бритни Спирс
Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бритни Спирс

В СМИ уже появились имена главных претенденток на роль поп-принцессы. Среди них — Сидни Суини, Милли Бобби Браун, которая назвала эту роль "мечтой", Аня Тейлор-Джой, а также певицы Сабрина Карпентер и Ариана Гранде. Замыкает список слухов Марго Робби. Однако все они могут остаться лишь догадками: часть фанатов выступает за открытый кастинг для поиска малоизвестной актрисы, которая сможет точнее передать образ юной Бритни.

На фоне этих обсуждений режиссёр будущей картины Джон М. Чу, известный по блокбастеру "Злая" и дилогии "Безумно богатые азиаты", поспешил охладить пыл публики, заявив, что официальные прослушивания ещё даже не начинались.

"Ничего из этого не правда. Это звучит захватывающе, но у нас ещё не было ни одного разговора о кастинге для этого фильма. Мы находимся на слишком ранней стадии разработки", — заявил постановщик.

Несмотря на опровержения, интерес к проекту остаётся огромным. Адаптация бестселлера "Женщина во мне", проданного тиражом в 2,5 миллиона копий, станет масштабным кинополотном. По задумке авторов, лента охватит разные периоды жизни певицы, от ранней юности до периода опеки, и затронет темы, которые Спирс подняла в своей книге: абьюзивные отношения, контроль над личностью и финансовую эксплуатацию.

Напомним, в конце июня 44-летняя Бритни Спирс заявила о желании снова стать матерью. Певица опубликовала видео с танцами и призналась, что купила маленькую гитару с надеждой "однажды завести ещё одного ребёнка".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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