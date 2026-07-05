Профессия превращается в проходной двор: актёр из "Папиных дочек" жёстко прошёлся по медийным лицам без диплома

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Кино

Александр Олешко, известный по сериалу "Папины дочки", в интервью высказался о практике приглашения на съёмки людей без профильного образования. Звезда "Большой разницы" не скрывает негативного отношения к этой тенденции и считает, что эпизодический успех без подготовки не делает человека актёром.

Александр Олешко
Фото: commons.wikimedia.org by Vvsvvs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Олешко

По мнению Олешко, непрофессионал, пришедший "с улицы", может успешно сыграть самого себя в одном-двух проектах, но на длинной дистанции всегда проиграет тем, кто получил системное образование и постоянно работает над собой. Он убеждён, что фундаментальные знания нельзя заменить простым "попаданием" в типаж.

"Когда спрашивают, как я отношусь к тому, что сейчас снимают людей едва ли не с улицы, я отвечаю: "Плохо". Ты же не сядешь в самолёт к пилоту без образования, который скажет: знаете, я немножко почитал, хочу полетать? Нет, ты пойдёшь к профессионалу", — заявил артист в беседе с kp.ru.

Актёр также объяснил, что без специальной подготовки невозможно повторять успех и играть разные роли, а непрофессионалы всегда будут транслировать только собственную суть. С сожалением он констатирует, что сегодня режиссёры и продюсеры не готовы рисковать, открывая новых разноплановых артистов, и не видят его, потому что он не подходит под "типаж". По его словам, в кино сейчас снимаются одни и те же лица.

Несмотря на это, недостатка в работе у Александра нет — он инициирует проекты сам, выпускает песни и готовит большой концерт в Кремлёвском дворце к своему юбилею. Артист убеждён, что настоящий артист должен быть загадкой для публики и держать дистанцию.

Ранее актёр Иван Янковский признался, что мечтает сняться у режиссёра Пола Томаса Андерсона. Он назвал его "любимым режиссёром" и сказал, что хотел бы поработать с ним. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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