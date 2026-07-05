Слишком много грязной лжи: Елена Корикова призналась, что именно заставило её исчезнуть из кино

Актриса Елена Корикова, известная по роли Анны Платоновой в сериале "Бедная Настя", впервые за долгие годы откровенно рассказала о причинах своего ухода из публичной жизни. Звезда, которая несколько лет жила между Россией и Черногорией, призналась, что сознательно отказалась от общения с прессой и надолго оставила профессию.

Фото: Rutube by канал "ТВ Центр", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Корикова

В последние годы Корикова практически не снималась в кино и редко появлялась на публике. Сейчас актриса постепенно возвращается к работе — она гастролирует по России со спектаклем "Любовь и голуби", где исполняет одну из главных ролей. По словам артистки, интерес к публичности она потеряла много лет назад из-за болезненного внимания жёлтой прессы.

"Я много лет не давала интервью и продолжаю. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начала писать жёлтая пресса, мне стало совершенно неинтересно", — призналась Корикова в программе "Хватит слухов".

При этом актриса не стала подробно объяснять, что именно заставило её на долгие годы оставить профессию.

"Я на большой срок ушла из профессии, сейчас вернулась. И надеюсь, что смогу быть полезной", — сказала она.

Во время интервью Корикова также рассказала, что тяжело переживала начало специальной военной операции. Больше всего её беспокоил единственный сын Арсений, которого она воспитала одна. Его отец, Дмитрий Рощин - сын народной артистки России Екатерины Васильевой, — не принимал участия в воспитании ребёнка.

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