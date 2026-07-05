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В 40 лет всё ощущается иначе: Катерина Шпица рассказала, что стало главным страхом в родах

Кино

Актриса Катерина Шпица в личном блоге призналась, что перед рождением второго сына Богдана пережила две потери беременности. По словам артистки, именно поэтому вся последняя беременность была наполнена тревогой, а они с супругом Русланом буквально "жили, затаив дыхание".

Катерина Шпица
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Катерины Шпицы by Инстаграм-аккаунт Катерины Шпицы
Катерина Шпица

Одна из неудачных беременностей уже обсуждалась публично, однако о второй супруги предпочли молчать даже перед близкими родственниками. Такое решение они приняли ради старшего сына Германа, который уже несколько лет мечтал о брате или сестре и тяжело переживал первую семейную потерю.

"У меня нашлись тогда силы пережить это в тайне, разделив боль с мужем. Теперь, когда родился долгожданный Богдан, можно всё рассказать, чтобы показать тем, для кого эта тема особенно болезненна, что и в 40 лет возможно стать мамой, даже не прибегая к вспомогательным репродуктивным технологиям", — написала актриса.

Шпица также ответила подписчикам, которые часто спрашивают её, чем отличается материнство в 40 лет от первого опыта, полученного 14 лет назад. По словам артистки, физически она практически не ощутила разницы между двумя беременностями и сейчас успешно восстанавливается после родов. Главным испытанием, как признаётся Катерина, стали не возрастные изменения организма, а постоянный страх потерять ребёнка после двух предыдущих неудачных попыток.

При этом актриса подчеркнула, что считает наиболее благоприятным возрастом для рождения детей период с 18 до 25 лет, однако в реальной жизни далеко не всегда удаётся стать родителями именно тогда. По её словам, они с мужем давно мечтали о совместном ребёнке, но сначала этому мешали жизненные обстоятельства, а затем — тяжёлые потери.

"Надо было вставать, разбившись, казалось бы, в кровь. И мы вставали, мы верили, и судьба улыбнулась", — призналась актриса.

Ранее Ольга Виниченко откровенно рассказывала о своих первых родах, которые назвала "кошмаром". Актриса призналась, что в самый разгар схваток умоляла врача сделать ей кесарево сечение в обмен на квартиру. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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