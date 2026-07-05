Бороться с бедой через запреты смешно: Никита Михалков обрушился на цензуру в российском кино

Председатель правления Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков на пресс-конференции в Ярославле выступил против жёстких ограничений на демонстрацию наркотиков, алкоголя и курения в российском кинематографе. По его мнению, такие запреты не помогают бороться с реальными проблемами, а выглядят "глупостью".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

Режиссёр подчеркнул, что ключевое значение имеет не то, что видит зритель на экране, а то, с каким чувством он покидает зал. Запретительные меры, по его словам, не решают проблему, а лишь создают иллюзию борьбы. Михалков уверен, что наивно полагать, будто отсутствие упоминания вредных привычек в кино делает их несуществующими в реальности.

"Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. <…> Вычёркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат…", — цитирует режиссёра ТАСС.

Михалков добавил, что проблеме надо смотреть в лицо, а не закрывать на неё глаза. Он призвал не бояться поднимать сложные темы в кино, поскольку именно искусство способно формировать правильное отношение к жизненным вызовам.

Напомним, в июне режиссёр Александр Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов РФ поспособствовать разрешению показа фильмов, которые подверглись цензуре.