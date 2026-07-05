Зрители увидят всё без прикрас: создатель новой "Одиссеи" отказался смягчать кровавые сцены битв

Режиссёр Кристофер Нолан в интервью изданию Empire объяснил, почему его предстоящий фильм "Одиссея" получил рейтинг R, запрещающий просмотр лицам младше 17 лет без сопровождения взрослых. По словам постановщика, он с самого начала настаивал на максимально аутентичной передаче жестокости, описанной в оригинальной поэме Гомера.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Ещё на этапе переговоров с кинокомпанией Universal Pictures Нолан предупредил руководство, что создание картины без сцен насилия невозможно. Он хотел показать зрителям, насколько суровым и кровавым был мир древнегреческих героев, и именно это определило возрастной рейтинг картины.

"Я пришёл в студию в самом начале и откровенно поговорил с ними о том, что мы хотим создать максимально напряжённую версию "Одиссеи". Оружие того времени было гораздо более жестоким — речь идёт о мечах, луках, стрелах и тому подобном. Поэтому я довольно рано пришёл к выводу, что создать версию этой истории с рейтингом PG-13 будет довольно сложно и, возможно, даже рискованно", — заявил Нолан.

Премьера фильма "Одиссея" в мировом прокате состоится 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил Мэтт Дэймон, известный по фильмам "Отступники" и "Марсианин". В актёрский состав также вошли Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Бюджет картины составляет около 250 миллионов долларов, а съёмки велись с использованием новейших камер IMAX. Нолан не раз называл "Одиссею" одним из самых амбициозных проектов в своей карьере.

Ранее в интервью The New York Times Нолан признавался, что во время работы над "Одиссеей" черпал вдохновение в фильмах "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ран" Акиры Куросавы. По словам режиссёра, он был впечатлён визуальной фактурой и атмосферой этих картин, что помогло ему сформировать стилистику собственной ленты.