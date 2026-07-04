Громкий треск голливудского блокбастера: вмешательство главы DC обернулось эпическим фиаско

Скандал вокруг провальной "Супергёрл" обрастает новыми деталями. Издание The Hollywood Reporter опубликовало большой материал, посвящённый созданию супергеройского фильма, который с треском провалился в прокате. Журналисты выяснили, что производство сопровождалось серьёзными разногласиями между режиссёром Крэйгом Гиллеспи и руководством DC, а также серией неудачных тестовых показов.

Фото: flickr.com by Sörn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Голливуд

По данным источников THR, после окончания съёмок режиссёр и студия понимали, что лента не соответствует их требованиям. Ситуацию усугубили тестовые показы, где аудитория оценила фильм смешанно. У главы DC Джеймса Ганна и Гиллеспи были разногласия ещё во время съёмок — вплоть до споров о музыкальном сопровождении. Песню из финальной сцены в итоге выбирал лично Ганн.

"На зимних тестовых показах "Супергёрл" получила более тёплые отзывы. Однако тогда студия DC решила не дорабатывать версию фильма Крэйга Гиллеспи, а заняться производством своего варианта, который впоследствии и вышел в прокат", — сообщает THR.

После тестовых демонстраций студия пригласила сценариста Джереми Слейтера, к которому Джеймс Ганн хорошо относился, чтобы он написал историю для пересъёмок. В ходе переработки авторы изменили в том числе финальную экшен-сцену. Режиссёрская версия, как отмечается в материале, была на 11 минут длиннее и больше раскрывала главного злодея. Однако оценки на тестовых показах обоих вариантов практически не различались, хоть версия студии DC была принята немного лучше.

"Супергёрл" вышла в мировой прокат 26 июня и за первые выходные собрала всего 68 миллионов долларов. Для картины с бюджетом 170 миллионов долларов такой старт оказался катастрофическим. Ленту также низко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 55% свежести, что для проекта такого уровня — однозначный провал.

Напомним, ранее режиссёр Кристофер Нолан в интервью The New York Times призывал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, поскольку зрители "ищут чего-то нового".