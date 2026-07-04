Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Благополучие рассыпалось в прах: июньское солнце превратило Бельгию в братскую могилу
Жизнь никогда не была лёгкой: светская львица раскрыла правду о первых годах материнства
Пока все смотрят в небо, опасность уже оседает под ногами: праздничные залпы раскрыли неожиданную сторону
Белые кроссовки необязательно стирать в машинке: простой окислитель за 15 минут удалит следы износа
Мышечный голод убивает прогресс: что добавить в рацион, чтобы расти после нагрузок
Берлин кусает руку хозяина: Мерц ответил на язвительные посты Трампа в соцсетях
Символизм ударил по нервам: наряд Селены Гомес напомнил о старой привязанности Тейлор Свифт
Мозг не принял помощь: добавка с безупречной репутацией столкнулась с беспощадной правдой
Боязнь дорог лишила покоя на годы: подарок от Боно привёл Пенелопу Крус к тяжёлому решению

Громкий треск голливудского блокбастера: вмешательство главы DC обернулось эпическим фиаско

Кино

Скандал вокруг провальной "Супергёрл" обрастает новыми деталями. Издание The Hollywood Reporter опубликовало большой материал, посвящённый созданию супергеройского фильма, который с треском провалился в прокате. Журналисты выяснили, что производство сопровождалось серьёзными разногласиями между режиссёром Крэйгом Гиллеспи и руководством DC, а также серией неудачных тестовых показов.

Голливуд
Фото: flickr.com by Sörn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Голливуд

По данным источников THR, после окончания съёмок режиссёр и студия понимали, что лента не соответствует их требованиям. Ситуацию усугубили тестовые показы, где аудитория оценила фильм смешанно. У главы DC Джеймса Ганна и Гиллеспи были разногласия ещё во время съёмок — вплоть до споров о музыкальном сопровождении. Песню из финальной сцены в итоге выбирал лично Ганн.

"На зимних тестовых показах "Супергёрл" получила более тёплые отзывы. Однако тогда студия DC решила не дорабатывать версию фильма Крэйга Гиллеспи, а заняться производством своего варианта, который впоследствии и вышел в прокат", — сообщает THR.

После тестовых демонстраций студия пригласила сценариста Джереми Слейтера, к которому Джеймс Ганн хорошо относился, чтобы он написал историю для пересъёмок. В ходе переработки авторы изменили в том числе финальную экшен-сцену. Режиссёрская версия, как отмечается в материале, была на 11 минут длиннее и больше раскрывала главного злодея. Однако оценки на тестовых показах обоих вариантов практически не различались, хоть версия студии DC была принята немного лучше.

"Супергёрл" вышла в мировой прокат 26 июня и за первые выходные собрала всего 68 миллионов долларов. Для картины с бюджетом 170 миллионов долларов такой старт оказался катастрофическим. Ленту также низко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 55% свежести, что для проекта такого уровня — однозначный провал.

Напомним, ранее режиссёр Кристофер Нолан в интервью The New York Times призывал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, поскольку зрители "ищут чего-то нового".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Военные новости
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Краснодарский край
Пять миллиардов против большой воды: Краснодарское водохранилище готовят к масштабному обновлению
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Популярное
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды

Какие традиционные приемы ухода за малинником на самом деле крадут ваш урожай и превращают крупные ягоды в безвкусную мелкую культуру.

Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Последние материалы
Благополучие рассыпалось в прах: июньское солнце превратило Бельгию в братскую могилу
Жизнь никогда не была лёгкой: светская львица раскрыла правду о первых годах материнства
Пока все смотрят в небо, опасность уже оседает под ногами: праздничные залпы раскрыли неожиданную сторону
Громкий треск голливудского блокбастера: вмешательство главы DC обернулось эпическим фиаско
Белые кроссовки необязательно стирать в машинке: простой окислитель за 15 минут удалит следы износа
Мышечный голод убивает прогресс: что добавить в рацион, чтобы расти после нагрузок
Берлин кусает руку хозяина: Мерц ответил на язвительные посты Трампа в соцсетях
Символизм ударил по нервам: наряд Селены Гомес напомнил о старой привязанности Тейлор Свифт
Мозг не принял помощь: добавка с безупречной репутацией столкнулась с беспощадной правдой
Боязнь дорог лишила покоя на годы: подарок от Боно привёл Пенелопу Крус к тяжёлому решению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.