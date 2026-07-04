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Боязнь дорог лишила покоя на годы: подарок от Боно привёл Пенелопу Крус к тяжёлому решению

Кино

52-летняя Пенелопа Крус призналась, что подарок от лидера U2 Боно заставил её пересмотреть главный страх жизни. Музыкант преподнёс актрисе автомобиль на день рождения в апреле, и теперь она впервые за долгие годы всерьёз задумалась о получении водительских прав.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Delgado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Долгие годы Крус не могла решиться сесть за руль из-за глубокой психологической травмы. В детстве она стала свидетельницей того, как её младшую сестру Монику сбил автомобиль. Девочка выжила и полностью восстановилась, однако пережитое навсегда оставило у Пенелопы сильнейший страх перед дорогой.

"Я каждый раз, оказываясь в автомобиле, невольно думаю о том, доеду ли до места назначения. Даже когда за рулём профессиональный водитель, а поездка длится всего несколько минут, страх не исчезает", — поделилась актриса.

Несмотря на это, Крус надеется преодолеть свою фобию. Она с улыбкой отметила, что после такого подарка от Боно было бы странно так и не получить водительские права. Хотя страх по-прежнему остаётся очень сильным, актриса признаётся, что впервые за долгое время всерьёз рассматривает возможность изменить ситуацию.

Сейчас Крус живёт в Мадриде и, по её словам, пока не готова сесть за руль. Однако она уже начала делать первые шаги: записалась на курс вождения, чтобы попробовать преодолеть страх в безопасной обстановке. Сама актриса называет этот шаг "маленькой победой" и надеется, что со временем сможет окончательно избавиться от фобии.

Ранее супруг Пенелопы Крус, актёр Хавьер Бардем, дал редкое интервью Variety, в котором рассказал об их семейной жизни. Пара познакомилась ещё в 1992 году на съёмках фильма "Ветчина, ветчина", но поженилась лишь в 2010-м. Бардем признался, что до сих пор не перестаёт восхищаться женой и считает её отношение к семье и детям "достойным похвалы".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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