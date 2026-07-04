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Оскар для хоррора? Этот фильм побил рекорды и теперь в гонке за главной наградой

Кино

Независимый хоррор "Обсессия" продолжает триумфальное шествие по мировым экранам. Фильм, бюджет которого составил всего 750 тысяч долларов, уже заработал в международном прокате 377 миллионов долларов, обогнав прошлогодних "Грешников" и став самым кассовым проектом с оригинальным сценарием за последнее десятилетие.

Просмотр фильма ужасов
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр фильма ужасов

Фильм окупился в сотни раз, а его успех стал настоящей сенсацией для индустрии. В отличие от "Грешников", собравших около 370 миллионов долларов, "Обсессия" вышла в широкий прокат 15 мая 2026 года и продолжает собирать полные залы. При этом картина была снята практически без бюджета, что делает её успех ещё более удивительным.

""Обсессия" уже заработала 377 миллионов долларов в мировом прокате. При этом бюджет картины составил всего 750 тысяч долларов. Таким образом, фильм окупился в сотни раз", — сообщает Box Office Mojo.

В центре сюжета — застенчивый парень Беар, который не решается признаться в чувствах своей подруге детства Никки. Он покупает мистический предмет и загадывает, чтобы Никки полюбила его. Желание исполняется, но быстро превращается в кошмар. Главную роль исполнила Инди Наварретти, чья игра уже получила высокую оценку критиков.

Теперь "Обсессия" имеет все шансы не только оставаться лидером проката, но и войти в оскаровскую гонку. После успеха "Грешников", которые получили 16 номинаций и четыре статуэтки, стало понятно, что хорроры больше не остаются в стороне от крупных премий. А с такими сборами, критическим шумом и обсуждаемой ролью Наварретте у "Обсессии" есть все шансы повторить этот путь.

Напомним, голливудский актёр Том Холланд ("Человек-паук") посмотрел "Обсессию" в полностью заполненном зале и остался в полном восторге. По его словам, фильм "сделан так хорошо, так увлекательно, актёры в нём фантастические", а зрители в зале "кричали, смеялись, плакали".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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