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Шварценеггер устроил сюрприз в Будапеште: что легендарный актёр сделал для канадского режиссёра

Кино

Арнольд Шварценеггер примерил на себя роль ведущего свадебной церемонии. Актёр провёл бракосочетание режиссёра Брэда Пейтона в Будапеште, где сейчас проходят съёмки нового комедийного боевика "The Kellys". Об этом сообщило венгерское издание Mandiner.

Арнольд Шварценеггер
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Арнольд Шварценеггер

Торжество прошло в историческом Рыбацком бастионе — одной из главных достопримечательностей венгерской столицы. Этот живописный архитектурный ансамбль с неоготическими башнями и террасами, открывающими панорамный вид на Дунай, стал идеальной декорацией для церемонии.

На торжестве также присутствовали актёры Лиам Хемсворт и Джина Дэвис, которые, как и Шварценеггер, снимаются в новом фильме Пейтона. Свадьба прошла в узком кругу коллег по съёмочной площадке, что придало событию камерную, но при этом звёздную атмосферу.

Последние несколько недель Шварценеггер живёт в Будапеште. Местные жители не раз встречали его на улицах города: актёр катался на велосипеде по району Будайской крепости, посещал тренажёрные залы и гулял возле базилики Святого Иштвана. Его появление в городе уже стало привычным для венгров.

Напомним, для Шварценеггера это не первый визит в Венгрию. Ранее он работал в стране над фильмом "Терминатор: Тёмные судьбы" и успел стать одним из самых узнаваемых голливудских гостей города.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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