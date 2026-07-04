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Вин Дизель вспомнил о самом честном моменте: поступок Пола Уокера определил их связь до конца

Кино

Звезда серии "Форсаж" Вин Дизель почтил память умершего актёра и своего друга Пола Уокера. Трогательный пост с воспоминаниями он опубликовал в соцсетях.

Вин Дизель
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вин Дизель

Дизель рассказал о происшествии, случившемся в 2010 году, когда произошло страшное землетрясение на Гаити. Артист решил помочь пострадавшим и отправился на острова. Помочь ему в этом решил сам Пол Уокер, который единственный ответил на звонок друга. По словам Дизеля, именно тогда они стали "вечными братьями".

"В 2010 году землетрясение разорвало остров Эспаньола. Меня попросили помочь и отправиться на Гаити. Я звонил всем, кого знал, и умолял о помощи, встать рядом с людьми, которые потеряли всё. Единственным человеком, кто ответил на звонок, был Пол. После этого он спросил меня, что я думаю о том, чтобы он создал организацию для помощи пострадавшим, потому что он видел потребность своими глазами. В этот момент мы стали вечными братьями. Не из-за фильма, похвалы или побитых рекордов, а из-за общего признания сострадания к оставленным", — написал Дизель.

Актёр также поделился, что после этой поездки они вместе основали благотворительную организацию Reach Out Worldwide (ROWW), которая занимается помощью пострадавшим в стихийных бедствиях. Для Дизеля этот жест стал подтверждением того, что их дружба была настоящей и бескорыстной.

Пол Уокер трагически погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года — до завершения съёмок седьмой части "Форсажа". Создатели фильма переписали сценарий, чтобы герой Уокера Брайан О'Коннер ушёл из банды и зажил спокойной семейной жизнью.

Напомним, в предстоящем финальном фильме серии, "Форсаже 11" (также известном как "Fast X: Part 2"), герой Пола Уокера должен вернуться на экраны. Ожидается, что создатели используют цифровые технологии, архивные материалы и CGI для воссоздания образа актёра, как это уже делалось в седьмой части. Релиз картины намечен на 2027 год. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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