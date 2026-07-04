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Сценарист "Бэтмена 2" заявил о буме экранизаций игр: почему Голливуд переключается с комиксов

Кино

Соавтор сценария предстоящего фильма "Бэтмен 2" Маттсон Томлин заявил о резком росте интереса Голливуда к экранизациям видеоигр. В своём посте в соцсети X сценарист отметил, что в 2026 году количество предложений по адаптациям игровых проектов в разы превышает число запросов на новые фильмы по комиксам.

Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голливуд

По словам Томлина, индустрия переживает тектонический сдвиг: студии всё чаще обращаются к игровой классике в поисках свежих идей. Сценарист связывает это с тем, что аудитория устала от бесконечной череды супергеройских блокбастеров и ждёт новых миров и историй.

"Голливуд как бы переходит от одержимости комиксами к одержимости видеоиграми. Моя точка зрения обусловлена тем фактом, что в этом году я получаю как минимум в пять раз больше предложений по экранизациям видеоигр, чем по экранизациям комиксов", — написал Томлин.

Сценарист также раскрыл, что должен был участвовать в адаптации популярной франшизы Mega Man, однако проект временно заморозили. По его мнению, Голливуд рано или поздно вернётся к этой истории, но уже без его участия. Томлин выразил сожаление, но отметил, что сейчас он полностью сосредоточен на работе над сиквелом "Бэтмена" и продолжает следить за новыми трендами в киноиндустрии.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан призывал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, поскольку зрители "ищут чего-то нового". Он предупреждал, что осторожность и шаблонность — главные враги мейнстримного кино.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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