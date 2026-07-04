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Никакой живой души в словах: Джоди Фостер увидела признаки работы ИИ в фильме с Брэдом Питтом

Кино

На фестивале Aspen Ideas актриса Джоди Фостер, известная по фильму "Молчание ягнят", поделилась неожиданным мнением о картине "Формула-1" с Брэдом Питтом в главной роли. По её словам, лента настолько шаблонна по структуре и диалогам, что создаётся впечатление, будто её написал искусственный интеллект.

Брэд Питт
Фото: YouTube канал Warner Bros. Pictures International by Скриншот видео YouTube канала Warner Bros. Pictures International, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Фостер отметила, что не говорит это в уничижительном тоне, и признала, что фильм заработал миллионы долларов и даже получил "Оскар" за звук. Однако, по её мнению, реплики героев звучат так, словно их сгенерировал компьютер, подбирая "правильные" слова в нужный момент.

"Я говорю это не в уничижительном тоне. Этот фильм в итоге заработал миллионы долларов. Но я смотрю на такой фильм, как "Формула-1", и думаю: его создал искусственный интеллект. Разве нет? Я имею в виду, что структура была в точности такой, какую вы изучаете в школе. Актёры произносят реплики точно так, как если бы их написал компьютер, создавая именно то, что было бы уместно в тот момент. Но они смогли овладеть технологией, чтобы создать нечто масштабное и прекрасное", — цитирует Фостер издание Variety.

"Формула-1" рассказывает о вымышленной команде "Апекс", которая приглашает ветерана гонок Сонни Хейса (Брэд Питт) стать наставником для восходящей звезды Джошуа Пирса. Картина получила четыре номинации на "Оскар" и победила в категории "Лучший звук".

Ранее сценарист и продюсер Тейлор Шеридан, создатель сериала "Йеллоустон", жёстко раскритиковал современную киноиндустрию. Он заявил, что руководители студий не понимают сюжетов, а фильмы Marvel перегружены информацией в ущерб живому действию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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