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Рискнула всем ради одной роли: театральный дебют Леры Кудрявцевой спровоцировал сильный стресс

Кино

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками радостной новостью: её актёрский диплом наконец пригодился. В личном блоге звезда рассказала, что получила роль в театральной постановке и успешно отработала премьеру, признавшись, что волновалась "не по-детски".

Лера Кудрявцева
Фото: тг-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public domain
Лера Кудрявцева

По словам Кудрявцевой, она давно не выходила на сцену в качестве актрисы, и этот опыт стал для неё настоящим испытанием. Однако, несмотря на стресс, премьера прошла успешно, и ведущая поблагодарила всю команду за поддержку и профессионализм.

"Сегодня я стрессанула не по‑детски. Кратко объясню: мой актёрский диплом наконец‑то стал не просто документом, а с сегодняшнего дня начал работать. У нас сегодня была премьера спектакля. С премьерой меня, с премьерой всю нашу команду! Давно я, честно говоря, так не стрессовала", — поделилась впечатлениями звезда.

Известно, что телеведущая сыграла в спектакле "Любовь и голуби". Она исполнила роль Раисы Захаровны, образ которой воплотила на экране Людмила Гурченко в одноименной комедии Владимира Меньшова.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева стала связующим звеном в примирении Филиппа Киркорова и Прохора Шаляпина, конфликт которых длился 18 лет. Встреча произошла на Кипре, где Кудрявцева и Шаляпин вели мероприятие. Тогда Шаляпин признался, что именно телеведущая помогла ему сделать первый шаг навстречу Киркорову, и "топор войны был зарыт".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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