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Голливудская корона окончательно пошатнулась: топ лучших картин возглавила драма из Канады

Кино

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых фильмов, вышедших в период с 1 января по 30 июня 2026 года. В список вошли картины, получившие не менее семи обзоров от критиков. Лидером рейтинга стала канадская драма "Голубая цапля" режиссёра Софи Ромвари, набравшая 92 балла из 100 возможных.

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

На второй строчке расположилась документальная лента "Семена" с 90 баллами. Фильм рассказывает о фермерстве в южных Соединённых Штатах и привлёк внимание критиков своей честностью и глубиной. Замкнул тройку лидеров венгерский фильм "Молчаливый друг" режиссёра Ильдико Эньеди, который также получил высокие оценки за визуальный стиль и философский подтекст.

"В топе лидируют в основном фестивальные драмы, которые не добрались до своего полноценного релиза", — отмечается в обзоре агрегатора.

В десятку также вошли "Звук падения", "Магеллан", "Под облаками", "Наша земля", музыкальный фильм "EPiC: Элвис Пресли на концерте", "Синий фильм" и "Тень моего отца". Как и в предыдущие годы, в рейтинге преобладают фестивальные картины и арт-хаусные проекты, которые не рассчитаны на массового зрителя.

При этом широкие блокбастеры, как правило, не попадают в топы Metacritic из-за более сдержанных оценок профильных критиков. В 2026 году ситуация не изменилась: большинство громких премьер остались за пределами десятки, уступив место камерным и авторским работам.

Ранее издание Variety представило собственный рейтинг лучших фильмов ужасов первой половины 2026 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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