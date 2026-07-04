Голливудская корона окончательно пошатнулась: топ лучших картин возглавила драма из Канады

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых фильмов, вышедших в период с 1 января по 30 июня 2026 года. В список вошли картины, получившие не менее семи обзоров от критиков. Лидером рейтинга стала канадская драма "Голубая цапля" режиссёра Софи Ромвари, набравшая 92 балла из 100 возможных.
На второй строчке расположилась документальная лента "Семена" с 90 баллами. Фильм рассказывает о фермерстве в южных Соединённых Штатах и привлёк внимание критиков своей честностью и глубиной. Замкнул тройку лидеров венгерский фильм "Молчаливый друг" режиссёра Ильдико Эньеди, который также получил высокие оценки за визуальный стиль и философский подтекст.
"В топе лидируют в основном фестивальные драмы, которые не добрались до своего полноценного релиза", — отмечается в обзоре агрегатора.
В десятку также вошли "Звук падения", "Магеллан", "Под облаками", "Наша земля", музыкальный фильм "EPiC: Элвис Пресли на концерте", "Синий фильм" и "Тень моего отца". Как и в предыдущие годы, в рейтинге преобладают фестивальные картины и арт-хаусные проекты, которые не рассчитаны на массового зрителя.
При этом широкие блокбастеры, как правило, не попадают в топы Metacritic из-за более сдержанных оценок профильных критиков. В 2026 году ситуация не изменилась: большинство громких премьер остались за пределами десятки, уступив место камерным и авторским работам.
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