Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Святой престол против Брюсселя: Рим и София заблокировали санкции против Патриарха Кирилла
Забытый архив в глубине пещеры: находка в Бразилии обнажила пугающую правду о будущем планеты
Нет смысла опускать в погреб: бархатный облепиховый джем съедается в одно мгновенье
Ужас в гостиничном номере: певец Шура обнаружил под диваном посиневшее тело поклонницы
Власти Новороссийска опубликовали список пляжей, опасных для купания
Терпение лопнуло: Дональд Туск больше не хочет кормить киевский режим за счет поляков
Голливудская корона окончательно пошатнулась: топ лучших картин возглавила драма из Канады
Счета за капремонт оказались вне закона при определенных условиях: изменения затронули тысячи квартир
Топливные ценники на заправках страны: жесткий прогноз на лето

Любителям леденящего кровь зрелища приготовили подарок: эксперты определили лучшие хорроры 2026 года

Кино

Издание Variety составило рейтинг лучших фильмов ужасов, вышедших в мировом прокате за первую половину 2026 года. В топ‑10 вошли картины, премьеры которых состоялись с января по июнь включительно.

хоррор
Фото: Разработано Freepik is licensed under public domain
хоррор

Лидером списка стал хоррор "Обсессия": по мнению критиков, авторы смогли сделать простую историю увлекательной благодаря неожиданным сюжетным поворотам и актёрской работе Инди Наварретти.

На втором месте расположился "Хокум" со звездой сериала "Разделение" Адамом Скоттом в главной роли. Замкнул тройку лидеров комедийный хоррор "Прикоснись ко мне".

В десятку также вошли "Они придут за тобой", "Левит", "28 лет спустя: Храм костей", "Лики смерти", "Марама", "Выход 8" и "Закулисье реальности". Кроме того, издание отметило фильмы "На помощь!", "Бесконечный шведский стол" и "Ешь. Молись. Худей" как достойные упоминания, хотя они и не попали в основную десятку.

По мнению редакции, нынешний год оказался богат на качественные хорроры, и многие из перечисленных картин уже получили положительные отзывы как от зрителей, так и от профильных экспертов. Особо отмечается разнообразие жанров внутри категории — от психологических триллеров до комедийных ужастиков. При этом, как подчёркивают авторы рейтинга, отбор был строгим и основывался на оригинальности, актёрской игре и режиссёрских решениях.

Напомним, недавно сценарист и продюсер Тейлор Шеридан, создатель сериала "Йеллоустон", раскритиковал представителей киноиндустрии, включая руководителей студий, за непонимание сюжетов и неумение создавать качественные истории.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Мир. Новости мира
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Евросоюз
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Последние материалы
Забытый архив в глубине пещеры: находка в Бразилии обнажила пугающую правду о будущем планеты
Нет смысла опускать в погреб: бархатный облепиховый джем съедается в одно мгновенье
Ужас в гостиничном номере: певец Шура обнаружил под диваном посиневшее тело поклонницы
Власти Новороссийска опубликовали список пляжей, опасных для купания
Терпение лопнуло: Дональд Туск больше не хочет кормить киевский режим за счет поляков
Голливудская корона окончательно пошатнулась: топ лучших картин возглавила драма из Канады
Счета за капремонт оказались вне закона при определенных условиях: изменения затронули тысячи квартир
Топливные ценники на заправках страны: жесткий прогноз на лето
Аграрии Приморья снизили отпускные цены на кабачки и капусту для местных потребителей
Тихий океан на вес золота: реальные затраты на Дальний Восток заставляют пересмотреть маршруты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.