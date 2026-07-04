Любителям леденящего кровь зрелища приготовили подарок: эксперты определили лучшие хорроры 2026 года

Издание Variety составило рейтинг лучших фильмов ужасов, вышедших в мировом прокате за первую половину 2026 года. В топ‑10 вошли картины, премьеры которых состоялись с января по июнь включительно.

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Лидером списка стал хоррор "Обсессия": по мнению критиков, авторы смогли сделать простую историю увлекательной благодаря неожиданным сюжетным поворотам и актёрской работе Инди Наварретти.

На втором месте расположился "Хокум" со звездой сериала "Разделение" Адамом Скоттом в главной роли. Замкнул тройку лидеров комедийный хоррор "Прикоснись ко мне".

В десятку также вошли "Они придут за тобой", "Левит", "28 лет спустя: Храм костей", "Лики смерти", "Марама", "Выход 8" и "Закулисье реальности". Кроме того, издание отметило фильмы "На помощь!", "Бесконечный шведский стол" и "Ешь. Молись. Худей" как достойные упоминания, хотя они и не попали в основную десятку.

По мнению редакции, нынешний год оказался богат на качественные хорроры, и многие из перечисленных картин уже получили положительные отзывы как от зрителей, так и от профильных экспертов. Особо отмечается разнообразие жанров внутри категории — от психологических триллеров до комедийных ужастиков. При этом, как подчёркивают авторы рейтинга, отбор был строгим и основывался на оригинальности, актёрской игре и режиссёрских решениях.

Напомним, недавно сценарист и продюсер Тейлор Шеридан, создатель сериала "Йеллоустон", раскритиковал представителей киноиндустрии, включая руководителей студий, за непонимание сюжетов и неумение создавать качественные истории.