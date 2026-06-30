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Табачные следы на белых фасадах провоцируют ссоры: в семье Сергея Гинзбурга назрело противоречие

Кино

Актриса Ольга Виниченко рассказала о семейной жизни с режиссёром Сергеем Гинзбургом. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, в паре царит полная идиллия, хотя без бытовых нюансов, конечно, не обходится.

Сергей Гинзбург
Фото: thebestphotos.ru/archives/5527?nggpage=3 by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Гинзбург

По словам Виниченко, она в быту — настоящий педант, и с рождением сына это качество проявилось ещё сильнее. Актриса призналась, что страсть к чистоте и порядку порой раздражает супруга, который в шутку называет её "занудой". Однако Ольга не обижается и воспринимает это с юмором.

"Я чистюля. У нас чёрно-белая кухня. Он изначально говорил мне: "Зачем ты заказываешь белую столешницу? На чёрном и белом всё очень видно". Я отвечала: "Хочу. Я её буду мыть". И вот у Серёжи стоят трубки на белой столешнице. Но я никак не ожидала, что когда он будет чистить их, а из них выделяется табачная смола, то потом будет руками дотрагиваться до белых фасадов и оставлять чёрные следы. Ещё он невзначай раскидывает табак, и когда я вижу такое на белой плитке, меня это сильно раздражает. Когда я забеременела, страсть к чистоте у меня обострилась. Но мне сказали, что с появлением ребёнка и это пройдёт. Ничего подобного!", — делится артистка в интервью журналу "Атмосфера".

Ольга также отметила, что союз актрисы и режиссёра считает идеальным сочетанием. По её мнению, в браке двух актёров неизбежна конкуренция, которая может разрушить отношения, особенно если один из партнёров успешнее другого. А вот тандем "актриса-режиссёр", по её убеждению, полностью гармоничен.

Ранее Ольга Виниченко откровенно рассказывала о своих первых родах, которые назвала "кошмаром". Актриса призналась, что в самый разгар схваток умоляла врача сделать ей кесарево сечение в обмен на квартиру.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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