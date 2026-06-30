Детство в окружении сорокалетних мужчин: последствия популярности лишили актрису нормальной жизни

22-летняя актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале "Очень странные дела", призналась, что слава в детстве лишила её нормального общения со сверстниками. Звезда, которая провела всё своё детство на съёмочной площадке, рассказала, как это повлияло на её социальные навыки.

Фото: commons.wikimedia.org by Laviru Koruwakankanamge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Милли Бобби Браун

По словам Браун, она не ходила в государственную школу и росла в основном в окружении взрослых людей. Особенно сложно ей даётся общение с людьми своего возраста, когда к ней подходят фанаты — она не знает, как на них реагировать. Актриса также отметила, что её окружение на съёмках состояло из мужчин старше 40 лет.

Она также вспомнила, что выросла в основном в мужских коллективах, где слышала только взрослые разговоры и не обсуждала те темы, которые должны быть у детей. Это, по её словам, повлияло на её способность общаться и устанавливать контакты.

"Я выросла в основном в мужских коллективах — давайте уточним — на съёмках были мужчины старше 40 лет. Поэтому в детстве я много слышала разговоров взрослых и не общалась на те темы, на которые должны разговаривать дети", — объяснила звезда.

Однако Браун призналась, что её муж Джейк Бонджови помог ей стать более открытой. Она называет его "самым общительным человеком" и полной противоположностью себе. Благодаря ему она научилась больше проявлять себя в беседах и чувствует себя наконец в своём истинном возрасте.

Звезда также рассказала, что удалила свои аккаунты в социальных сетях со своего телефона ещё в 2021 году, так как больше не могла выносить негатив. Теперь её публикации ведёт менеджер, чтобы сохранить её психическое здоровье.

После завершения съёмок финального сезона "Очень странных дел" Милли Бобби Браун призналась, что впала в "небольшую депрессию". 22-летняя актриса, которая начала сниматься в сериале в 10 лет, тяжело переживала расставание с проектом и коллегами, ставшими ей родными.