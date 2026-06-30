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Жёсткое требование в США: голливудская актриса выставила многомиллионный счёт за проигранное дело

Кино

Актриса Блейк Лайвли добивается от режиссёра Джастина Бальдони и его компании Wayfarer выплаты более 8 миллионов долларов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы. В указанную сумму входят расходы на адвокатов и судебные издержки, понесённые актрисой в ходе разбирательства по иску о клевете, который ранее был отклонён судом.

Блейк Лайвли
Фото: commons.wikimedia.org by Sue Lukenbaugh from Sacramento, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Блейк Лайвли

Согласно документам, Лайвли просит судью взыскать с ответчика 7,5 миллионов долларов в качестве компенсации гонораров юристов, а также более 500 тысяч долларов на покрытие прочих судебных расходов. Ранее суд постановил, что Бальдони должен возместить актрисе затраты на юридическую защиту, хотя в требовании о взыскании иных убытков Лайвли было отказано.

Эта победа в части компенсации издержек последовала после того, как в мае стороны урегулировали основной конфликт. Напомним, актриса утверждала, что из-за организованной, по её словам, Бальдони и его командой кампании по дискредитации она потеряла миллионы долларов, а также заявляла о случаях сексуальных домогательств. В итоге большинство претензий были отклонены — сохранились лишь требования, касающиеся нарушения контракта.

Ранее певец Шаман на пресс-конференции отказался от дуэта с балериной Анастасией Волочковой, заявив, что не понимает цели такого сотрудничества и не хочет "просто хайпануть".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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