Прокат кино превратился в угрозу: Никита Михалков обосновал необходимость жёстких мер

Режиссёр Никита Михалков разъяснил свою позицию по поводу квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. По его словам, инициатива не подразумевает полного запрета иностранного кино, а является формой ответственного регулирования того, что попадает на экраны.

Фото: mincult.tatarstan.ru by Андрей Данилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

Михалков подчеркнул, что в условиях военного времени особенно важно фильтровать контент, который демонстрируется зрителям. Он привёл в пример фильм Гая Ричи "Переводчик", где, по его мнению, воспевается американский военный, убивающий противников в Афганистане.

"Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран", — заявил режиссёр в беседе с ТАСС.

Михалков также обратил внимание на финансовый аспект: российские прокатчики платят за показ таких фильмов, а средства, по его словам, могут идти на разведывательные данные и оружие для противников России. Он назвал такую ситуацию "неправильной" и "неверной в корне".

Режиссёр добавил, что механизм квотирования и финансового регулирования успешно работает во Франции и Китае, и Россия могла бы перенять этот опыт. В рамках инициативы предлагается взимать процент от проката зарубежных картин в пользу отечественного кинематографа.

Ранее актёр Марк Эйдельштейн в недавнем интервью "Кинопоиску" признался, что в эпоху ИИ всё чаще ощущает себя "продуктом".