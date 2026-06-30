Режиссёр Никита Михалков разъяснил свою позицию по поводу квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. По его словам, инициатива не подразумевает полного запрета иностранного кино, а является формой ответственного регулирования того, что попадает на экраны.
Михалков подчеркнул, что в условиях военного времени особенно важно фильтровать контент, который демонстрируется зрителям. Он привёл в пример фильм Гая Ричи "Переводчик", где, по его мнению, воспевается американский военный, убивающий противников в Афганистане.
"Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран", — заявил режиссёр в беседе с ТАСС.
Михалков также обратил внимание на финансовый аспект: российские прокатчики платят за показ таких фильмов, а средства, по его словам, могут идти на разведывательные данные и оружие для противников России. Он назвал такую ситуацию "неправильной" и "неверной в корне".
Режиссёр добавил, что механизм квотирования и финансового регулирования успешно работает во Франции и Китае, и Россия могла бы перенять этот опыт. В рамках инициативы предлагается взимать процент от проката зарубежных картин в пользу отечественного кинематографа.
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