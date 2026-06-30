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Никто не узнал: попытка Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди скрыться привела к волне насмешек

Кино

Модель Кендалл Дженнер и актёр Джейкоб Элорди попали под шквал критики после того, как попытались скрыться от папарацци в аэропорту Брисбена. Звёздную пару заметили на выходе из терминала — оба были одеты в солнцезащитные очки и маски, а головы спрятали под капюшоном и кепкой, чтобы остаться неузнанными.

Джейкоб Элорди
Фото: commons.wikimedia.org by John Sears, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джейкоб Элорди

Однако такая попытка сохранить инкогнито вызвала у интернет-пользователей скорее насмешку, чем понимание. В соцсетях тут же начали обсуждать поведение пары, считая его излишне пафосным, особенно учитывая, что они находятся в Австралии, где звёздный статус Кендалл и Джейкоба не вызывает такого ажиотажа, как в США.

"Джейкоб и Кендалл относятся к себе слишком серьёзно", "Вы в Австралии. Никому нет дела до вас!", "Вы же актёры, успокойтесь", — цитирует Daily Mail комментарии хейтеров.

Ранее стало известно, что в США завершилось судебное разбирательство над режиссёром Карлом Риншем, известным по фильму "47 ронинов". Его признали виновным в вымогательстве 11 миллионов долларов у Netflix и приговорили к 30 месяцам тюремного заключения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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