Супруга Гинзбурга предлагала квартиру врачу за кесарево: почему роды стали для актрисы стрессом

Актриса Ольга Виниченко, которая впервые стала мамой в прошлом году, откровенно рассказала о своём опыте материнства. Она родила сына от режиссёра Сергея Гинзбурга, мальчика назвали в честь отца. По словам актрисы, появление ребёнка сделало её счастливее, но одновременно поставило перед множеством новых вопросов.

Фото: thebestphotos.ru/archives/5527?nggpage=3 by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Гинзбург

Виниченко призналась, что беременность проходила на удивление легко — она чувствовала себя счастливой круглосуточно, хотя до этого считала, что так бывает только с "дураками". Однако роды, к которым она тщательно готовилась с помощью йоги, дыхательных практик и упражнений, оказались для неё настоящим испытанием.

"Я и до этого была счастлива. Не круглосуточно, конечно, потому что круглосуточно счастливы только дураки. Хотя всю беременность я была именно такой. Но знаешь, я тут недавно мылась в душе, и бац — прямо осознание пришло, что у меня есть муж и ребёнок", — поделилась актриса.

Роды Ольга вспоминает с содроганием. Она призналась, что реальность преподнесла ей неприятный сюрприз, и в самый разгар схваток она в отчаянии предлагала врачу квартиру в обмен на кесарево сечение. Хотя обезболивание ей всё же сделали, она до сих пор называет пережитое "кошмаром".

"Реальность оказалась неожиданной для меня. В какой-то момент я даже умоляла врача сделать мне кесарево сечение в обмен на квартиру. Меня чуть-чуть обезболили, но всё равно это был кошмар", — рассказала Ольга.

Однако все муки и страдания отошли на второй план, когда она впервые увидела своего малыша. Виниченко испытала нереальное, "космическое" состояние, описать которое словами невозможно. По её словам, это чувство полностью затмило весь страх и боль, которые ей пришлось пережить.

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