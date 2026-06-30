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Хватит диктовать правила: создатель "Йеллоустона" публично унизил боссов Голливуда и Marvel

Кино

Создатель культового сериала "Йеллоустон" Тейлор Шеридан в подкасте Билла Симмонса жёстко прошёлся по кинокритикам, студии Marvel и руководителям телеканалов. Во время презентации своей новой книги сценарист не стал сдерживаться и заявил, что ему совершенно безразлично мнение тех, кто разбирает его работы.

Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голливуд

Особенно Шеридана разозлили ожидаемые нападки на его новый сериал "Лэндмен". Он точно знал, что критики обвинят его в недостаточном экранном времени для Деми Мур и в том, что он "не умеет писать для женщин". Однако, по его словам, это его нисколько не волнует.

"Я знал, что они набросятся на меня. Я недостаточно задействую Деми Мур, не умею писать для женщин и прочая чушь. Но мне плевать, что они думают, и их это чертовски раздражает. Есть вещи, которые выводят критиков из себя, и это одна из них. Да пошли они, если честно", — заявил Шеридан.

Не обошёл он вниманием и студию Marvel. Шеридан раскритиковал подход авторов комиксов, которые, по его мнению, вываливают на зрителя поток информации, требуя следить за мельчайшими деталями вместо того, чтобы двигать сюжет с помощью экшена.

Особое негодование у сценариста вызвали руководители студий и телеканалов. Он заявил, что большинство из них — бывшие маркетологи или юристы, которые случайно оказались в киноиндустрии и ничего не понимают в том, как строится история.

"Кстати, руководители студий и телеканалов — это по большей части руководители отделов маркетинга. Может, они изучали юриспруденцию или что-то в этом роде. Потом они устраивались на работу в отдел кадров и ненавидели эту работу. В итоге они становились стажёрами на каком-нибудь телеканале, а затем, по мере продвижения по карьерной лестнице, они получали свои места. Ну и что они могут знать о написании сюжета? Ничего они не знают. Поэтому они в ужасе, в панике от того, что зрители не поймут их — потому что на самом деле у них нет сторилайнов", — заключил Шеридан.

Ранее режиссёр Кристофер Нолан также критиковал голливудских руководителей. Он призывал студии больше рисковать и не бояться нестандартных решений, поскольку осторожный подход "постоянно не работает в блокбастерах". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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