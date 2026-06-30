Мировой подиум в ужасе: модель впервые раскрыла детали госпитализации после передозировки

Модель и актриса Кара Делевинь впервые публично рассказала о госпитализации после передозировки наркотиками. Откровенное интервью, опубликованное Daily Mail, стало первым случаем, когда звезда подиумов решила подробно описать тот страшный эпизод, который едва не стоил ей жизни.
По словам Делевинь, её срочно доставили в больницу, где врачи ввели дозу налоксона — препарата, блокирующего действие опиоидов. Когда она пришла в сознание, её накрыла тяжелейшая абстиненция, и в тот момент она не хотела жить. Модель призналась, что происходящее было настолько ужасным, что она до сих пор с трудом может говорить об этом без слёз.
"Это было тяжело. Меня удерживали мужчины, и я не понимала, что происходит. Это было ужасно. То, через что ты заставляешь пройти любимых людей, как ты видишь боль на их лицах… Какой позор. От этого мне хочется плакать, это было ужасно", — заявила манекенщица.
Она также вспомнила скандальные фото, сделанные в 2022 году в аэропорту после фестиваля Burning Man. На снимках Делевинь сидела со взъерошенными волосами в носках, курила сигарету и выглядела нездоровой. Тогда, по её словам, у неё случился приступ из-за употребления наркотиков, и она была в ужасном состоянии.
"У меня в волосах было столько всего после Burning Man, я, наверное, даже не мылась, так что там просто песок. Волосы выглядят ужасно. Всё видно по моим глазам. Я выгляжу совершенно дикой, необузданной и нездоровой, и при этом курю сигарету, на мне футболка с надписью "Свободу Бритни" или что-то подобное", — вспоминала звезда.
Делевинь заявила, что те снимки папарацци серьёзно сказались на её карьере. Они разлетелись по всему миру, и модель потеряла работу. Она получила множество встревоженных сообщений, а пережитое назвала "кошмаром". Сейчас Делевинь старается не возвращаться к тем событиям, но решилась на откровение, чтобы привлечь внимание к опасности наркотиков.
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