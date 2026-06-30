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Мировой подиум в ужасе: модель впервые раскрыла детали госпитализации после передозировки

Кино

Модель и актриса Кара Делевинь впервые публично рассказала о госпитализации после передозировки наркотиками. Откровенное интервью, опубликованное Daily Mail, стало первым случаем, когда звезда подиумов решила подробно описать тот страшный эпизод, который едва не стоил ей жизни.

Кара Делевинь
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кара Делевинь

По словам Делевинь, её срочно доставили в больницу, где врачи ввели дозу налоксона — препарата, блокирующего действие опиоидов. Когда она пришла в сознание, её накрыла тяжелейшая абстиненция, и в тот момент она не хотела жить. Модель призналась, что происходящее было настолько ужасным, что она до сих пор с трудом может говорить об этом без слёз.

"Это было тяжело. Меня удерживали мужчины, и я не понимала, что происходит. Это было ужасно. То, через что ты заставляешь пройти любимых людей, как ты видишь боль на их лицах… Какой позор. От этого мне хочется плакать, это было ужасно", — заявила манекенщица.

Она также вспомнила скандальные фото, сделанные в 2022 году в аэропорту после фестиваля Burning Man. На снимках Делевинь сидела со взъерошенными волосами в носках, курила сигарету и выглядела нездоровой. Тогда, по её словам, у неё случился приступ из-за употребления наркотиков, и она была в ужасном состоянии.

"У меня в волосах было столько всего после Burning Man, я, наверное, даже не мылась, так что там просто песок. Волосы выглядят ужасно. Всё видно по моим глазам. Я выгляжу совершенно дикой, необузданной и нездоровой, и при этом курю сигарету, на мне футболка с надписью "Свободу Бритни" или что-то подобное", — вспоминала звезда.

Делевинь заявила, что те снимки папарацци серьёзно сказались на её карьере. Они разлетелись по всему миру, и модель потеряла работу. Она получила множество встревоженных сообщений, а пережитое назвала "кошмаром". Сейчас Делевинь старается не возвращаться к тем событиям, но решилась на откровение, чтобы привлечь внимание к опасности наркотиков.

Недавно 44-летняя Бритни Спирс заявила о желании снова стать матерью. В День отца певица опубликовала видео с танцами и маленькой гитарой в руках, признавшись, что купила инструмент в Мексике с надеждой "однажды завести ещё одного ребёнка".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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