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Освобождение через страшную боль: экс-супруга Логинова призналась в пережитом ужасе и отказе от примирения

Кино

Бывшая жена актёра Виктора Логинова Мария Гуськова впервые подробно рассказала о причинах развода и о том, как чувствует себя после объявления о разрыве. Актриса призналась, что пыталась сохранить брак, но назвала этот путь "тяжёлым".

Виктор Логинов
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктор Логинов

Гуськова также прокомментировала заявление Логинова, сделанное в апреле, о том, что они помирились. По словам актрисы, это было неправдой — в реальности примирения не произошло, и жизнь вскоре всё расставила по своим местам.

"Насколько я знаю, в апреле он публично заявил о нашем примирении, хотя в реальности его не было, — это была ложная информация. Жизнь расставила всё по своим местам: развод всё же состоялся", — заявила Гуськова Super.ru.

Она также объяснила, что у развода был "день Х" — момент, когда она окончательно поняла, что отношения не спасти. Актриса не стала раскрывать подробности, но отметила, что тогда узнала нечто, перечеркнувшее любые сомнения, и всё задокументировала. Это, по её словам, стало её "окончательным освобождением".

Развод Гуськова пережила на удивление спокойно. Она призналась, что иногда даже забывает, что была замужем, и теперь уверена, что никогда не знала Логинова по-настоящему. Случившееся она назвала "страшным сном", но при этом благодарна судьбе за этот опыт.

"Но я благодарна судьбе за этот бесценный опыт. И знаете что? Даже если бы мне предложили N-ную сумму, я бы ни за что и никогда не захотела прожить всё то, что прожила", — заявила бывшая жена Логинова.

После развода у Марии появилось много поклонников, однако она не ищет новых отношений, а просто хочет быть счастливой. Она призналась, что теперь у неё появилось больше времени на себя и на людей, которые действительно важны.

Напомним, в конце прошлого года Мария Гуськова обвинила Виктора Логинова в абьюзе. Тогда она публично рассказала о психологическом давлении, которому подвергалась в браке, что и стало одной из причин их разрыва.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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